El Rennes recibe al Dinamo Zagreb el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Roazhon Park de Rennes.

Su único enfrentamiento anterior tuvo lugar en la fase de grupos de la Copa de la UEFA, el 20 de diciembre de 2007, en el Roazhon Park. Aquel partido terminó en un disputado empate 1-1, con un gol del empate de Stéphane Mbia en los últimos minutos para el equipo francés.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Rennes-Dinamo Zagreb, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Rennes-Dinamo Zagreb de la Europa League?

El Rennes-Dinamo Zagreb se juega el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Roazhon Park de Rennes.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 12:45 Roazhon Park

¿Cómo comprar entradas para el Rennes-Dinamo Zagreb de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Rennes-Dinamo Zagreb de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: Puedes comprarlas directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Stade Rennais FC o en sus oficinas. Es la opción para adquirir entradas en el mercado primario, especialmente si eres socio del club o tienes ventajas de fidelización.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rennes-Dinamo Zagreb de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Rennes-Dinamo Zagreb de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Entrada general: Precios aproximados de entre 25 € y 80 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior o localidades con visibilidad estándar: Suelen partir de unos 85 € a 107 € .

Suelen partir de unos . Localidades prémium, con vistas desde los laterales o en la grada inferior: Suelen costar desde 130 €.

Rennes-Dinamo Zagreb de la Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rennes y el Dinamo Zagreb

El Rennes ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Lille en la Ligue 1 el 8 de noviembre, después de empatar 0-0 con el Olympiacos en la Europa League. Ganó 3-0 al Estrasburgo a finales de octubre, pero también cayó con claridad ante el Niza por 5-2. En esos cinco partidos, el Rennes marcó seis goles y encajó nueve.

El Dinamo Zagreb ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 1-3 ante el NK Varazdin en la HNL el 8 de noviembre. Ese triunfo en la competición nacional llegó después de su victoria sobre el Sunderland en la Europa League. La derrota por 2-4 ante el NEC Nijmegen en Europa, a principios de octubre, fue la más abultada de sus últimos partidos. El Zagreb marcó nueve goles y encajó seis en esa serie de cinco encuentros.

Rennes-Dinamo Zagreb: enfrentamientos recientes

El único enfrentamiento registrado entre el Rennes y el Dinamo Zagreb en estos datos tuvo lugar en la Europa League el 20 de diciembre de 2007 y terminó 1-1 en el Roazhon Park. Con un solo partido registrado entre ambos clubes, hay pocos precedentes históricos de cara a este encuentro.