La Real Sociedad recibe al Rayo Vallecano el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Reale Arena de San Sebastián.
La Real Sociedad y el Rayo Vallecano han protagonizado enfrentamientos con muchos goles, como el emocionante empate 3-3 de su último duelo en LaLiga, disputado el 26 de abril de 2026. Antes de aquel partido de seis goles, la Real Sociedad se impuso con autoridad al Rayo Vallecano por 3-1 en su cruce de octavos de final de la Copa del Rey.
Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Sociedad-Rayo Vallecano, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuándo empieza el Real Sociedad-Rayo Vallecano de LaLiga?
El Real Sociedad-Rayo Vallecano se disputa en el Reale Arena de San Sebastián el domingo 8 de noviembre de 2026.
¿Cómo comprar entradas para el Real Sociedad-Rayo Vallecano de LaLiga?
La forma de comprar entradas para un partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano depende del estadio en el que se dispute, ya que el club local distribuye las entradas directamente.
1. Canales oficiales de los clubes
- Partidos de la Real Sociedad como local (Reale Arena, San Sebastián): Las entradas se compran a través del portal oficial de venta online de la Real Sociedad. Los socios y abonados tienen acceso prioritario antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general.
- Partidos del Rayo Vallecano como local (Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid): Las entradas se compran a través de la web oficial del Rayo Vallecano. Como Vallecas es un estadio más pequeño y acogedor, la disponibilidad de entradas para el público general suele ser muy limitada en comparación con otros campos más grandes de LaLiga.
2. Plataformas de reventa de entradas
- Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas ofrecidas por los clubes, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades disponibles en los canales oficiales.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Sociedad-Rayo Vallecano de LaLiga?
Estos son los precios de las entradas para un partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano, desglosados por canales oficiales de los clubes y plataformas de reventa:
1. Canales oficiales de los clubes
- Entradas generales y asientos estándar (detrás de las porterías y en las esquinas): Suelen costar entre 25 € y 50 € en zonas como el Fondo Norte y el Fondo Sur.
- Asientos en los laterales (gradas Este y Principal): Suelen costar entre 40 € y 90 €, según su ubicación respecto al centro del campo y la altura del graderío.
- Paquetes VIP y de hospitalidad: Las opciones prémium del club, con acceso a salones y servicio de restauración, suelen costar entre 120 € y más de 400 €.
2. Plataformas de reventa de entradas
Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:
- Entradas estándar y de las gradas superiores: Las más económicas suelen partir de unos 45 € a más de 60 €, según la demanda y la disponibilidad.
- Asientos laterales y prémium: Las localidades de precio intermedio y los bloques laterales más solicitados suelen costar entre 90 € y más de 250 €.
- Hospitalidad VIP y reventa de las mejores localidades: Los bloques corporativos exclusivos, los asientos laterales más codiciados ya agotados o los anuncios con mucha demanda superan con frecuencia los 300 € y pueden pasar de 500 €.
Real Sociedad-Rayo Vallecano de LaLiga: Todo lo que necesitas saber
Estado de forma de la Real Sociedad y el Rayo Vallecano
La Real Sociedad suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con ocho goles a favor y nueve en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Athletic de Bilbao en un amistoso el 2 de octubre. En LaLiga, ganó 2-3 a domicilio al Valencia y 2-3 al Elche, pero cayó 0-3 en casa ante el Atlético de Madrid.
El Rayo Vallecano suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga, con 11 goles a favor y 13 en contra. Su encuentro más reciente terminó 1-1 en casa ante Osasuna. La victoria por 2-1 sobre el Espanyol fue su mejor resultado en esa serie, aunque las derrotas ante el Barcelona y el Real Madrid por un marcador global de 9-3 ponen de manifiesto la distancia que le separa de los mejores equipos de la competición.
Real Sociedad-Rayo Vallecano: Enfrentamientos recientes
El duelo más reciente entre ambos clubes terminó 3-3 cuando el Rayo Vallecano recibió a la Real Sociedad en LaLiga el 26 de abril de 2026. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, la Real Sociedad suma dos victorias, las mismas que el Rayo, y se ha registrado un empate. Ambos equipos también se enfrentaron en una eliminatoria de la Copa del Rey en enero de 2025, que la Real Sociedad ganó 3-1 en el Reale Arena.