Cómo conseguir entradas para el Real Madrid vs Villarreal: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Real Madrid se enfrenta al Villarreal el domingo 11 de octubre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

A pesar del dominio general del Real Madrid, los partidos entre estos dos equipos suelen ser competidos, con una media de casi tres goles por encuentro. En su enfrentamiento más reciente, el 24 de enero de 2026, el Real Madrid logró una victoria a domicilio por 0-2 en el Estadio de la Cerámica.

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¿Cuándo es el saque inicial del Real Madrid-Villarreal de LaLiga?

El Real Madrid se enfrenta al Villarreal en el estadio Bernabéu de Madrid, el domingo 11 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid-Villarreal de LaLiga?

Para comprar entradas para el Real Madrid-Villarreal en el Santiago Bernabéu, sigue los canales oficiales de venta del club y las fases de lanzamiento:

Fases oficiales de lanzamiento y orden de prioridad

El Real Madrid pone a la venta las entradas en distintas fases, normalmente entre 1 y 2 semanas antes de la fecha del partido:

Socios (abonados y miembros del club): Tienen la primera ventana, normalmente entre 10 y 12 días antes del encuentro. Poseedores de la tarjeta Madridista Premium: Tienen acceso anticipado aproximadamente entre 6 y 8 días antes del partido. Público general: Las entradas generales que queden se ponen a la venta para el público alrededor de 3 a 5 días antes del saque inicial. VIP y Hospitality: Disponibles con meses de antelación para garantizar la entrada, aunque a precios más altos.

Plataformas secundarias de entradas

Las plataformas secundarias de venta de entradas, como StubHub, suelen tener asientos anunciados por revendedores si las entradas oficiales se agotan, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid-Villarreal de LaLiga?

Los precios de las entradas para Real Madrid vs. Villarreal en el Santiago Bernabéu dependen de si las compras a través de los canales oficiales del club o en mercados secundarios de reventa:

Precios oficiales del club (valor nominal)

Los precios oficiales de las entradas varían en función de la zona/ubicación en el estadio (anillos superiores frente a gradas bajas laterales):

Público general / asientos estándar: Suelen oscilar entre 75 € y 190 € para partidos estándar de LaLiga.

Socios y miembros Madridista Premium: Reciben tarifas con descuento, normalmente a partir de 60 € a 150 € .

Entradas VIP y Hospitality: Oscilan entre 275 € y 500 € o más en función del catering incluido y del acceso a salas VIP.

Plataformas secundarias de entradas

En plataformas secundarias de venta de entradas, como StubHub, los precios fluctúan en función de la demanda:

Asientos de acceso básico (categoría 3 / anillos altos): Empiezan en torno a 95 € y 130 € .

Asientos de categoría media (categoría 2 / detrás de las porterías): Oscilan entre 150 € y 260 € .

Categoría 1 premium (gradas bajas laterales): Oscilan entre 350 € y 500 € o más .

Real Madrid-Villarreal de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Madrid y el Villarreal

El Real Madrid ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Inter de Milán en la Champions League, y también logró contundentes triunfos por 4-0 ante el Malaga y por 4-1 frente a la Real Sociedad en LaLiga. El único tropiezo llegó en una derrota liguera por 1-0 ante el Real Betis. En esos cinco partidos, el Real Madrid marcó 12 goles y encajó tres.

El Villarreal ha tenido problemas para encontrar regularidad, ya que no ha logrado ninguna victoria en sus últimos cinco partidos, con dos empates y tres derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Borussia Dortmund en la Champions League, y también perdió 2-3 contra el Deportivo de A Coruna en LaLiga. El Submarino Amarillo empató 2-2 tanto con el Atletico Madrid como con el Racing Santander en sus encuentros anteriores. El Villarreal marcó nueve goles y encajó diez en esos cinco partidos.

Real Madrid-Villarreal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en LaLiga el 24 de enero de 2026, cuando el Villarreal recibió al Real Madrid y perdió por 0-2. Antes de eso, el Real Madrid ganó 3-1 en el Bernabéu en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Real Madrid ha ganado cuatro y ha empatado uno, mientras que el Villarreal todavía no ha logrado ninguna victoria en esa racha.