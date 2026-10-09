Cómo conseguir entradas para el Real Madrid vs Sevilla: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Real Madrid se enfrenta al Sevilla el domingo 18 de octubre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

El Real Madrid ha dominado los enfrentamientos recientes contra el Sevilla, logrando una victoria a domicilio por 0-1 en su encuentro liguero más reciente en mayo de 2026. Este partido en casa es crucial para el Real Madrid, ya que será su último encuentro de Liga antes de El Clásico contra el FC Barcelona.

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¿Cuándo es el saque inicial del Real Madrid vs Sevilla de LaLiga?

Primera División - Jornada 9 18 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid vs Sevilla de LaLiga?

Para comprar entradas para el Real Madrid vs Sevilla en LaLiga, sigue las fases habituales de venta y los métodos de compra:

1. Fases oficiales de venta

Las entradas para los partidos en casa en el Santiago Bernabéu se ponen a la venta por fases, normalmente entre 7 y 10 días antes del partido:

Socios (miembros del club): Los abonados y socios del club reciben la primera ventana de prioridad, a menudo con descuento.

Miembros Madridista Premium: Los aficionados oficiales de pago del club tienen acceso prioritario secundario, normalmente entre 1 y 2 días antes de la venta general.

Público general: Las entradas restantes salen a la venta para el público aproximadamente entre 3 y 5 días antes del partido.

2. Vendedores principales de entradas

Sitio web oficial del club: La principal plataforma de venta de entradas del Real Madrid.

VIP y hospitality: Los paquetes VIP para el día de partido se lanzan antes que las entradas generales y pueden solicitarse a través del portal VIP del Real Madrid.

3. Plataformas secundarias de entradas y reventa

Mercados secundarios: Plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas revendidas por abonados, aunque los precios suelen ser más altos que el valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid vs Sevilla de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Real Madrid vs. Sevilla en LaLiga varían según la categoría, el estado de membresía y el canal de compra:

1. Precios oficiales directos de las entradas

Socios (miembros del club): 40 € - 140 € (incluye descuentos prioritarios para socios en todas las categorías de asientos).

Público general:55 € - 180 € (rango estándar de valor nominal en la venta general oficial).

2. Paquetes VIP y hospitality

Asientos VIP:250 € - 600 €+ (incluye asientos junto al terreno de juego en lateral, acceso a salas privadas y catering el día de partido).

3. Plataformas secundarias y de reventa

Mercados de reventa:110 € - 350 €+ (los precios fluctúan por encima del valor nominal según la ubicación del asiento y la demanda en plataformas secundarias de entradas como StubHub ).

Real Madrid vs Sevilla de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Madrid vs Sevilla

El Real Madrid ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre LaLiga y la Champions League, y solo ha perdido ante el Real Betis, que le venció por 1-0 a principios de septiembre. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 2-3 ante el Elche, y también le marcó cuatro goles al Rayo Vallecano en un triunfo en casa por 4-1. A lo largo de esos cinco partidos, el Madrid ha marcado 13 goles y ha encajado cuatro, lo que refleja a un equipo con confianza en ataque.

El Sevilla ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su única derrota llegó contra el Atlético de Madrid, que le ganó 3-1 a finales de agosto. El equipo de Luis Garcia ha dejado la portería a cero en sus dos encuentros más recientes, con victorias por 1-0 ante el Deportivo de A Coruna y el Valencia, lo que sugiere un bloque defensivamente organizado de cara a este viaje.

Real Madrid vs Sevilla: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 0-1 del Real Madrid en el campo del Sevilla en mayo de 2026. En los últimos cinco duelos directos en LaLiga, el Real Madrid ha ganado cuatro y el Sevilla ninguno, con un resultado que no acabó en victoria sevillista. El Madrid ha marcado 10 goles en esos cinco partidos y solo ha encajado tres, lo que apunta a un claro patrón de dominio en este enfrentamiento.