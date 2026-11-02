El Real Madrid recibe al Celta de Vigo el sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

En su enfrentamiento liguero más reciente, disputado en marzo de 2026, el Real Madrid logró una trabajada victoria a domicilio por 2-1 en el estadio de Balaídos. Antes de ese encuentro, el Celta de Vigo firmó una actuación sorprendente en el Santiago Bernabéu en diciembre de 2025 y venció al equipo local por 2-0 sin encajar goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Madrid contra el Celta de Vigo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Real Madrid contra el Celta de Vigo de LaLiga?

El Real Madrid contra el Celta de Vigo se disputa en el estadio Bernabéu de Madrid el sábado 21 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid contra el Celta de Vigo de LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, tienes varias opciones fiables:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La forma más segura y directa es comprarlas a través del portal oficial de entradas del Real Madrid. Las entradas para el público general suelen ponerse a la venta allí antes que en otros canales, con antelación al partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid contra el Celta de Vigo de LaLiga?

Los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Celta de Vigo varían según se compren a través de los canales oficiales de venta inicial o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales del club

Grada alta / localidades de categoría 3: Cuestan desde unos 60 € hasta 75 € en las zonas de la grada alta más alejadas del terreno de juego.

Cuestan desde unos en las zonas de la grada alta más alejadas del terreno de juego. Localidades de categoría 2: Suelen costar entre 76 € y 105 € .

Suelen costar entre . Localidades de categoría 1 y prémium: Las localidades mejor situadas de la grada baja y de los laterales cuestan aproximadamente entre 116 € y 225 € o más, según su ubicación exacta.

Las localidades mejor situadas de la grada baja y de los laterales cuestan aproximadamente entre o más, según su ubicación exacta. Paquetes VIP y de hospitalidad: Las experiencias VIP oficiales parten de unos 325 € y pueden costar más según el acceso a las salas y el servicio de restauración incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Categoría 3 / grada alta: Parten de unos 150 € a 180 € , sujetos a las fluctuaciones de la demanda.

Parten de unos , sujetos a las fluctuaciones de la demanda. Categoría 2 / lateral: Suelen costar entre 220 € y 260 € .

Suelen costar entre . Categoría 1 / grada baja: Parten de unos 300 € a 350 €.

Real Madrid contra Celta de Vigo en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Madrid y el Celta de Vigo

El Real Madrid llega a este partido tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente fue una victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League, después de vencer también por 4-1 al Sevilla en LaLiga. En esa racha, el Madrid también ganó por 3-4 a domicilio ante la Roma y por 1-0 al Villarreal en Liga. Su única derrota llegó frente al Atlético de Madrid. En esos cinco partidos, marcó 13 goles y encajó cinco.

El Celta de Vigo suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Ganó al Deportivo Alavés por 2-1 en su encuentro más reciente de LaLiga, aunque antes había perdido por 1-2 ante la Juventus en la Europa League. En esa serie también figuran un empate sin goles en Elche y una contundente victoria por 5-0 ante el Racing de Santander, además de una derrota por 1-0 frente al Omonia Nicosia en la Europa League. El Celta marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Real Madrid contra Celta de Vigo: Resultados de sus últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en LaLiga en marzo de 2026, cuando el Real Madrid ganó por 2-1 en casa del Celta de Vigo. Antes, el Celta había logrado una victoria por 2-0 en el Bernabéu en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en todas las competiciones, el Real Madrid ha ganado tres veces y el Celta, dos. El conjunto gallego ha demostrado que es capaz de sumar puntos ante un rival de mayor renombre.