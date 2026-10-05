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Cómo conseguir entradas para el Real Betis vs Feyenoord: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Real Betis se enfrenta al Feyenoord en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Real Betis se enfrentará al Feyenoord el miércoles 21 de octubre de 2026 en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

El conjunto español selló su esperado regreso a la máxima competición europea tras poner fin a una ausencia de 21 años con un quinto puesto en LaLiga. Mientras tanto, el gigante neerlandés Feyenoord busca resarcirse a domicilio en España después de una derrota por 5-1 ante el Barcelona en la jornada inaugural.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Betis vs Feyenoord, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs Feyenoord de la Champions League?

El Real Betis vs Feyenoord se juega en el estadio Benito Villamarín de Sevilla el miércoles 21 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Estadio Benito Villamarin

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Feyenoord de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la Champions League entre el Real Betis y el Feyenoord del miércoles 21 de octubre de 2026, tienes algunas vías principales de compra en función de la zona en la que quieras sentarte:

1. Canales oficiales del club

  • Sitio web oficial del Real Betis: Las entradas de la grada local se ponen a la venta directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Real Betis. La prioridad la tienen los socios del Betis antes de que cualquier remanente salga a la venta para el público general.
  • Cupo para la afición visitante del Feyenoord: Si apoyas al Feyenoord y quieres sentarte en la zona visitante, las entradas se distribuyen estrictamente a través del portal oficial de venta de entradas del Feyenoord entre abonados y socios verificados del club.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs Feyenoord de la Champions League?

Para el partido de la Champions League entre Real Betis y Feyenoord en el estadio Benito Villamarín el miércoles 21 de octubre de 2026, el precio de las entradas varía en función de si las compras a su valor nominal directamente a través de los clubes o mediante plataformas del mercado secundario:

1. Precios oficiales a valor nominal

  • Asientos de categoría estándar (Goles / Preferencia / Fondo): Aproximadamente entre 40 € y 90 €
  • Asientos premium de tribuna lateral baja: En torno a 90 € y 150 €
  • Paquetes VIP y hospitality: Desde 200 € hasta 350 € o más
  • Sector de aficionados visitantes: Las entradas europeas a valor nominal para aficionados visitantes están limitadas por las directrices de la UEFA a 70 € para los seguidores visitantes estándar.

2. Plataformas del mercado secundario de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub ofrecen precios en los siguientes rangos en función de la demanda y de la ubicación del asiento:

  • Categoría 3 / 4 (anfiteatro de fondo y gradas de gol):80 € - 110 € por entrada
  • Categoría 2 (esquinas y tribuna lateral alta):110 € - 160 € por entrada
  • Categoría 1 (tribuna lateral central baja):160 € - 250 € por entrada
  • Categoría 1 Premium / VIP:300 € - 450 € o más por entrada

Real Betis vs Feyenoord de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis vs Feyenoord

El Real Betis ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, y su única derrota fue un 5-2 ante el Levante al inicio del curso. Desde entonces, el equipo de Pellegrini ha vencido al Real Madrid por 1-0 en LaLiga, ha logrado un triunfo por 3-2 sobre el Lille en la Champions League, ha ganado por 2-1 en Villarreal y después lo ha seguido con una victoria por 1-0 ante el Getafe. En esos cinco partidos, el Betis marcó nueve goles y encajó siete.

El balance reciente del Feyenoord muestra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un triunfo por 5-0 en casa ante el FC Utrecht en la Eredivisie, y también ganó por 7-0 a domicilio al PEC Zwolle. El punto más bajo de esta racha fue la derrota por 5-1 ante el Barcelona en la Champions League. El equipo de Van Bronckhorst marcó 17 goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

BET

BET - Formulario

RMA
W1-0
LIL
W2-3
VIL
W1-2
GET
W1-0
COR
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FEY

FEY - Formulario

HAA
D2-2
NEC
W1-3
BAR
L5-1
ZWO
W0-7
UTR
W5-0
Gol marcado (encajado)
18/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Real Betis vs Feyenoord: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Europa League el 29 de enero de 2026, cuando el Real Betis venció al Feyenoord por 2-1 en el estadio Benito Villamarín. Ese es el único partido registrado entre ambos equipos en los datos facilitados, con victoria del Betis en casa en ese duelo europeo.

Cara a cara

Real BetisEmpateFeyenoord
1
0
0
Europa League
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
F
2Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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