El Real Betis se enfrenta al FC Porto el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.

El Real Betis llega al partido tras una sólida victoria por 3-2 sobre el Lille en la jornada inaugural. El FC Porto busca resarcirse después de sufrir una derrota por 2-0 ante el Manchester City en su primer encuentro.

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¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs FC Porto de la Champions League?

El Real Betis vs FC Porto se disputa en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs FC Porto de la Champions League?

Para conseguir entradas para el partido de la Champions League entre Real Betis y FC Porto en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, tienes varias opciones en función de la prioridad de venta y de la disponibilidad de asientos:

Portal oficial de venta de entradas del Real Betis: La forma principal y más segura de comprar entradas generales para la zona local es hacerlo directamente a través de la tienda online oficial de entradas del Real Betis. El acceso prioritario se concede primero a los socios del club, pero las entradas estándar que queden disponibles se ponen a la venta para el público general aproximadamente entre 1 y 3 semanas antes del día del partido.

Taquilla del estadio ( Taquilla ): Puedes comprar entradas físicas directamente en las ventanillas del estadio de Sevilla. La taquilla suele abrir de lunes a viernes en horario comercial habitual y también el día del partido hasta el saque inicial si todavía quedan localidades.

Sector para aficionados visitantes (aficionados del FC Porto): Si deseas sentarte en la sección reservada para la afición visitante, las entradas son distribuidas directamente por el FC Porto a sus socios y abonados a través del portal oficial del FC Porto.

Mercados secundarios y socios autorizados: Si las entradas oficiales para el público se agotan rápidamente, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub ofrecen ventas secundarias de entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs FC Porto de la Champions League?

Los precios de las entradas oficiales y de los mercados secundarios para el partido de la Champions League entre Real Betis y FC Porto varían considerablemente en función de la categoría del asiento y de la fase de venta:

Precio estándar de venta al público: de 50 € a 120 € para asientos básicos en los sectores altos de gol (Gol Norte y Gol Sur) o en la zona alta de Preferencia cuando salen a la venta para el público general.

Precio premium y de lateral: de 120 € a 220 € para asientos centrales en banda a lo largo de Fondo o en la Preferencia baja.

Paquetes VIP y hospitality: de 350 € a 650 € o más para asientos premium con acceso a salas del estadio y comida y bebida incluidas.

Mercado secundario de reventa

Para los aficionados que quieran comprar entradas en plataformas secundarias de venta como StubHub, los precios dependen de la categoría del asiento y de la demanda a medida que se acerca el día del partido.

Precios iniciales de reventa: de 115 € a 130 € para entradas de acceso básico en mercados secundarios en categorías de gol.

Precios medios de reventa: de 200 € a 350 € para asientos estándar de lateral o de zona media a medida que se acerca el día del partido.

Real Betis vs FC Porto de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis vs FC Porto

El Real Betis ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, con una derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 en casa del Villarreal en LaLiga, y también venció por 1-0 al Real Madrid y por 3-2 al Lille en la Champions League durante esa misma racha. Su única derrota llegó ante el Levante, por 5-2. El Betis marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El FC Porto ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, con una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 sobre el Casa Pia AC en la Liga Portugal, y también derrotó al Academico Viseu por 3-0 y al Arouca por 2-0 en competición nacional. Su única derrota en esta racha fue el 2-0 ante el Manchester City en la Champions League. El Porto marcó diez goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Real Betis vs FC Porto: historial reciente de enfrentamientos directos

El único enfrentamiento registrado entre estos equipos en los datos disponibles es un empate 1-1 en un amistoso de clubes el 19 de julio de 2019, cuando el FC Porto recibió al Real Betis. No hay más partidos oficiales entre ambos disponibles en la base de datos.