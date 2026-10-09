Cómo conseguir entradas para el Real Betis vs Barcelona: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Real Betis se enfrenta al Barcelona el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

El club catalán mantiene históricamente un balance claramente favorable ante el Betis, con 88 victorias en 144 enfrentamientos en todas las competiciones. En su duelo liguero más reciente, en mayo de 2026, el Barcelona se impuso por 3-1 al conjunto andaluz.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Betis vs Barcelona, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs Barcelona de LaLiga?

El Real Betis vs Barcelona comienza en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el sábado 17 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Barcelona de LaLiga?

Para conseguir entradas para el Real Betis vs FC Barcelona en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, sigue estas opciones:

1. Portal oficial de entradas del Real Betis

El Real Betis pone las entradas a la venta por fases. Los socios del club Soy Bético y los abonados reciben primero acceso prioritario. Las entradas generales que queden disponibles salen a la venta aproximadamente entre 7 y 10 días antes del partido. Sin embargo, para encuentros de alto perfil como el del FC Barcelona, la disponibilidad en venta general es extremadamente limitada.

2. Taquilla del estadio (Taquilla)

Si las entradas no se agotan por completo online durante la venta general, las que sobren se pueden comprar directamente en persona en la taquilla del Estadio de La Cartuja de Sevilla en los días previos al partido.

3. Plataformas secundarias de entradas y reventa

Si los canales oficiales están agotados, las entradas suelen aparecer en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub . Los precios en las plataformas secundarias varían en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs Barcelona de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Real Betis vs FC Barcelona varían en función del canal de venta y la ubicación del asiento:

1. Entradas oficiales a precio facial (taquilla del Real Betis)

Rango de categoría de alto perfil: Los partidos estándar de categoría A ante rivales como el FC Barcelona suelen oscilar entre 60 € y 160 €+ para localidades de admisión general.

Precios para socios: Los socios del Real Betis ( Soy Bético ) y los abonados suelen recibir precios reducidos de entre 40 € y 100 € durante sus ventanas iniciales de acceso prioritario.

VIP y hospitality: Los asientos premium y los paquetes hospitality suelen costar entre 250 € y 500 €+ por persona.

2. Reventa y mercados secundarios

Si las asignaciones oficiales se agotan o la demanda aumenta a medida que se acerca el partido, las entradas aparecen en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub.

Admisión general: Debido a la alta demanda y a la escasa disponibilidad en la venta general, los precios en los mercados secundarios arrancan en torno a 209 € a 226 € para entradas estándar en la grada alta.

Asientos de grada media y baja junto al campo: Los asientos centrales o de las zonas bajas en plataformas secundarias oscilan entre 290 € y 450 €+ .

Real Betis vs Barcelona de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis vs Barcelona

El Real Betis ha ganado cuatro y ha perdido uno de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 1-0 ante el Getafe en LaLiga, y también logró un triunfo a domicilio por 1-2 en Villarreal. En esos cinco partidos, el Betis marcó nueve goles y encajó siete, con su única derrota siendo un 5-2 ante el Levante.

El Barcelona ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales sin un solo empate ni derrota. Su encuentro más reciente se saldó con una victoria por 7-2 ante el Racing Santander, y también venció al Feyenoord por 5-1 en la Champions League. En esos cinco partidos, el Barcelona marcó 23 goles y encajó solo ocho, con cuatro victorias por más de un gol.

Real Betis vs Barcelona: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en LaLiga el 17 de mayo de 2026, cuando el Barcelona recibió al Real Betis y ganó por 3-1. Antes de eso, el Betis derrotó al Barcelona por 3-5 en el Estadio de La Cartuja en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Barcelona suma tres victorias por una del Betis, además de un empate.