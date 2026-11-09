Cómo conseguir entradas para el Real Betis-Rayo Vallecano: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Real Betis recibe al Rayo Vallecano el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Estadio de La Cartuja.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en febrero de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en un partido competido en el Estadio de La Cartuja, con goles de Cédric Bakambu e Isi Palazón. Aquel empate llegó después del 0-0 que habían firmado en Vallecas en diciembre de 2025, durante la temporada 2025–26 de LaLiga.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Betis-Rayo Vallecano, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Real Betis-Rayo Vallecano de LaLiga?

El Real Betis-Rayo Vallecano se disputa el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis-Rayo Vallecano de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el próximo Real Betis-Rayo Vallecano de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes comprar entradas directamente en las páginas web oficiales del Real Betis y del Rayo Vallecano, las fuentes más fiables y directas para la venta al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis-Rayo Vallecano de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Real Betis-Rayo Vallecano de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general y asientos estándar: Desde aproximadamente 25 € en las zonas de fondo o de la grada superior.

Desde aproximadamente en las zonas de fondo o de la grada superior. Asientos en la grada intermedia y los laterales: Suelen costar entre 45 € y 90 € , según la disponibilidad en cada sector.

Suelen costar entre , según la disponibilidad en cada sector. Paquetes VIP y de hospitalidad: Parten de 150 € y pueden superar los 250 €, con acceso a salas exclusivas y asientos acolchados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de reventa más económicas: Parten de unos 25 € a 30 € para localidades en la grada superior o con vistas desde los fondos.

Parten de unos para localidades en la grada superior o con vistas desde los fondos. Precios medios de reventa: Se sitúan en torno a los 115 € a 140 €, según fluctúe la demanda conforme se acerque el día del partido.

Real Betis-Rayo Vallecano de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis y el Rayo Vallecano

El Real Betis ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 ante el Celta de Vigo en LaLiga, después de vencer 1-0 al Feyenoord en la Champions League. Antes, en esa misma racha, sufrió una derrota por 5-2 ante el Barcelona, pero también ganó 3-2 al Porto y se impuso con autoridad a Osasuna por 5-2. En esos cinco encuentros, el Betis marcó 11 goles y encajó ocho.

El Rayo Vallecano ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Elche, y antes había empatado 1-1 con el Getafe. Su única victoria en esta racha fue el 2-1 frente al Espanyol. El Rayo marcó cinco goles y encajó diez en esos cinco partidos, unas cifras que reflejan la fragilidad defensiva que Benat San Jose querrá corregir.

Real Betis-Rayo Vallecano: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en febrero de 2026, cuando empataron 1-1 en el Estadio de La Cartuja en LaLiga. El balance de los últimos cinco duelos directos es muy igualado: el Rayo ha ganado uno, ninguno de los dos equipos ha dominado y los empates han sido frecuentes, con tres de los cinco partidos terminados en tablas. El único equipo que logró una victoria en esos enfrentamientos recientes fue el Rayo, que se impuso 2-0 en casa en marzo de 2024.