El RB Leipzig recibe al Lens el martes 24 de noviembre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

El RB Leipzig y el RC Lens nunca se han enfrentado en un partido oficial antes de este encuentro de la Champions League. Su único enfrentamiento previo fue un amistoso de pretemporada disputado el 9 de agosto de 2025, que terminó con victoria del equipo francés por 2-1.

¿Cuándo empieza el RB Leipzig-Lens de la Champions League?

El RB Leipzig-Lens se disputa en el Red Bull Arena de Leipzig el martes 24 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig-Lens de la Champions League?

Estas son las opciones y los canales disponibles para comprar entradas para el RB Leipzig-Lens de la Champions League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes comprar entradas directamente a través de las plataformas oficiales de venta del RB Leipzig para la afición local o del RC Lens para las zonas visitantes, según la disponibilidad y tu condición de socio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig-Lens de la Champions League?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el partido de la Champions League entre el RB Leipzig y el Lens:

1. Canales oficiales de los clubes

Categoría estándar / entrada general: Los precios parten de entre 40 y 60 € para asientos estándar de la grada superior y las esquinas, según la condición de socio y la ubicación exacta del sector.

Los precios parten de entre para asientos estándar de la grada superior y las esquinas, según la condición de socio y la ubicación exacta del sector. Asientos preferentes: Desde aproximadamente 65 € .

Desde aproximadamente . Paquetes VIP y de hospitalidad: Desde unos 511,70 €, con acceso a la sala VIP y servicios adicionales el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada superior / asientos económicos: Suelen costar entre 45 y 100 € , por lo que son una opción habitual si se agotan los cupos de venta oficial de los clubes.

Suelen costar entre , por lo que son una opción habitual si se agotan los cupos de venta oficial de los clubes. Asientos estándar en los laterales: Suelen costar entre 90 y 220 € .

Suelen costar entre . Grada inferior / visión central: Cuestan entre 150 y más de 320 €, según la disponibilidad y el tamaño del grupo.

RB Leipzig-Lens de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig y el Lens

El RB Leipzig ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con otro resultado adicional en los datos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-1 ante el Real Madrid en la Champions League. Durante esta racha también logró una victoria por 6-0 sobre el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, pero las derrotas ante el Bayern de Múnich, el Bayer Leverkusen y el Real Madrid reflejan que ha encajado muchos goles. El Leipzig ha marcado ocho goles y ha recibido 14 en esos cinco partidos.

El Lens ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Club Brujas en la Champions League, después de ganar por 1-3 al Troyes a domicilio en la Ligue 1. También venció por 2-1 al Lyon en liga durante este periodo, pero las derrotas ante el Sporting CP y el Mónaco ponen de manifiesto su irregularidad. El Lens ha marcado siete goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

RB Leipzig-Lens: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue un amistoso de pretemporada disputado el 9 de agosto de 2025, en el que el Lens ganó por 2-1. Ese es el único duelo entre ambos del que hay constancia, por lo que este encuentro de la Champions League será su primer enfrentamiento oficial a este nivel.