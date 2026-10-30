El RB Leipzig recibe al Augsburg el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

Históricamente, el Leipzig ha logrado buenos resultados en casa ante el Augsburg y ha ganado la mayoría de sus enfrentamientos en Sajonia. El RB Leipzig suele tratar de dominar la posesión y aprovechar la velocidad de sus atacantes como local, mientras que el Augsburg suele apoyarse en una defensa organizada y en los contraataques.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el RB Leipzig-Augsburg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el RB Leipzig-Augsburg de la Bundesliga?

El RB Leipzig-Augsburg comienza el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig-Augsburg de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de la Bundesliga entre el RB Leipzig y el FC Augsburg en el Red Bull Arena, hay varias opciones de venta oficial y reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del RB Leipzig: La forma más directa y segura de comprar entradas normales para el partido es a través de la tienda oficial de entradas en línea del RB Leipzig o de la aplicación oficial RBL Ticket App. La venta de entradas suele abrirse primero para los socios del club antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general.

La forma más directa y segura de comprar entradas normales para el partido es a través de la tienda oficial de entradas en línea del RB Leipzig o de la aplicación oficial RBL Ticket App. La venta de entradas suele abrirse primero para los socios del club antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general. Zona visitante del FC Augsburg: Los aficionados del equipo visitante pueden buscar entradas para esa zona directamente en el portal oficial de entradas del FC Augsburg o a través de su servicio de atención, ya que el cupo para la afición visitante se distribuye por medio del club visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig-Augsburg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de la Bundesliga entre el RB Leipzig y el FC Augsburg varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (Stehplatz): Desde 15,00 €

Desde Asientos de categoría 5 (esquinas superiores / gradas altas): Entre 33,00 € y 39,00 € aproximadamente

Entre y aproximadamente Asientos de categoría 4 (grada superior, con vistas centrales o laterales): Entre 39,00 € y 47,00 € aproximadamente

Entre y aproximadamente Asientos de categoría 3 (gradas inferiores o intermedias y esquinas): Entre 43,00 € y 54,00 € aproximadamente

Entre y aproximadamente Asientos de categoría 1 y prémium (zonas centrales de las gradas inferiores o principales): Desde 60,00 € hasta 80,00 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de reventa más baratas: Generalmente parten de entre 19,00 € y 30,00 € para localidades con visibilidad reducida o normal en periodos de menor demanda, aunque la mayoría de las opciones de reventa para el día del partido empiezan más cerca de los 50,00 € a 95,00 € .

Generalmente parten de entre y para localidades con visibilidad reducida o normal en periodos de menor demanda, aunque la mayoría de las opciones de reventa para el día del partido empiezan más cerca de los a . Precio medio en el mercado de reventa: Suele oscilar entre 100,00 € y 200,00 € o más , según cuánto falte para el partido y la ubicación exacta de los asientos.

Suele oscilar entre y , según cuánto falte para el partido y la ubicación exacta de los asientos. Asientos prémium de reventa: Los asientos de reventa en zonas privilegiadas de las gradas laterales o con servicios de hospitalidad pueden superar los 300,00 € e incluso los 500,00 €.

RB Leipzig-Augsburg de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig y el Augsburg

El Leipzig llega a este partido con dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. En esa racha también perdió 3-1 contra el Werder Bremen y 4-1 frente al Como en la Champions League. El triunfo por 5-0 ante el Hamburger SV y la anterior victoria por 3-0 frente al Borussia Mönchengladbach muestran la capacidad del equipo para firmar grandes actuaciones. En esos cinco partidos, el Leipzig marcó 11 goles y encajó 10, cifras que reflejan su irregularidad tanto en ataque como en defensa.

El Augsburg acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 en un amistoso contra el Hertha Berlin, después de perder 3-2 ante el Werder Bremen en la Bundesliga. Entre sus resultados más destacados figuran una victoria por 4-1 a domicilio frente al Eintracht Frankfurt y un triunfo por 3-0 ante el Schalke. El Augsburg marcó 11 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros, lo que refleja que genera ocasiones, pero también puede mostrar debilidades defensivas.

RB Leipzig-Augsburg: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue el 7 de marzo de 2026, cuando el Leipzig ganó 2-1 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco duelos, el Leipzig ha sido el dominador, con una victoria por 6-0 a domicilio ante el Augsburg en octubre de 2025 y otra por 4-0 en casa en septiembre de 2024. El mejor resultado reciente del Augsburg es un empate 2-2 en casa en febrero de 2024. El balance de esos cinco partidos es de tres victorias del Leipzig, un empate y un triunfo del Augsburg.