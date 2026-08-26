Cómo conseguir entradas para el Rayo Vallecano vs Espanyol: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

Rayo Vallecano se enfrenta al Espanyol el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid.

En su anterior enfrentamiento liguero en Vallecas, el Rayo Vallecano logró una ajustada victoria por 1-0 sobre el Espanyol. Ambos equipos llegan a este partido en busca de puntos cruciales para ganar impulso en las primeras fases de la campaña liguera.

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¿Cuándo es el saque inicial del Rayo Vallecano vs Espanyol de LaLiga?

El Rayo Vallecano vs Espanyol se disputa en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid, con el saque inicial programado para la hora confirmada en los detalles del partido indicados arriba.

Primera División - Jornada 6 15 sept 2026 - 13:00 Estadio Butarque

¿Cómo comprar entradas para el Rayo Vallecano vs Espanyol de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid, puedes utilizar los siguientes métodos:

Taquilla oficial: El Rayo Vallecano es único entre los clubes de la máxima categoría española en el sentido de que normalmente no vende entradas generales para los partidos por internet a través de su sitio web. Las entradas se venden en persona en la taquilla del estadio, situada en Calle del Payaso Fofó . Las ventanillas suelen abrir entre 2 y 3 días antes del día del partido, así como el propio día del encuentro.

Mercado secundario y agregadores de entradas: Si estás de viaje y quieres asegurarte entradas con antelación antes de llegar a Madrid, puedes comprar localidades a través de plataformas secundarias de entradas como StubHub .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rayo Vallecano vs Espanyol de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol en el Estadio de Vallecas dependen generalmente de si compras entradas oficiales de taquilla directamente al club o si las adquieres a través de mercados secundarios de reventa.

Taquilla oficial (partido de categoría estándar): Las entradas oficiales para los partidos en casa en Vallecas suelen oscilar entre 25 € y 35 € para los asientos básicos detrás de las porterías ( Fondo ) y 50 € y 85 € para los asientos laterales centrales ( Tribuna Central / Lateral ).

Mercados secundarios de reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios de salida para este partido específico comienzan en torno a 80 € y 85 € , con precios medios de los anuncios que oscilan entre 320 € y 360 € en función de la cercanía al terreno de juego y de la categoría del asiento.

Rayo Vallecano vs Espanyol de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rayo Vallecano vs Espanyol

El Rayo Vallecano ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo Alaves en LaLiga el 20 de agosto, y perdió 2-1 contra el Sevilla en su estreno liguero el 15 de agosto. Una derrota por 3-0 ante el Ipswich Town en pretemporada fue otro revés, aunque el Rayo sí logró una victoria por 3-2 sobre el Sporting Charleroi en un amistoso. En esos cinco partidos, marcó seis goles y encajó ocho.

El Espanyol ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco encuentros. Su resultado más destacado fue una victoria por 3-0 sobre el Levante en LaLiga el 16 de agosto, y empató 3-3 con el Middlesbrough y 2-2 con el Burnley en pretemporada. Su partido más reciente terminó con una derrota en casa por 2-1 ante el Real Madrid el 22 de agosto. El Espanyol marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Rayo Vallecano vs Espanyol: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en LaLiga el 23 de abril de 2026, cuando el Rayo Vallecano ganó 1-0 en casa. Antes de eso, el Espanyol logró una victoria por 1-0 en su propio estadio en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, cada equipo ha ganado dos veces, con el 4-0 del Espanyol en Vallecas en abril de 2025 como el resultado más contundente del conjunto de datos.