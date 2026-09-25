El Rayo Vallecano se enfrenta al Athletic Club el domingo 11 de octubre de 2026 en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid.

Históricamente, el Athletic Club ha dominado este enfrentamiento, con 14 victorias en sus 24 duelos en la máxima categoría ante el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano ha tenido dificultades para lograr resultados ante el conjunto vasco, con solo 4 triunfos en esos partidos, mientras que 6 terminaron en empate.

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¿Cuándo es el saque inicial del Rayo Vallecano vs Athletic Club de LaLiga?

El Rayo Vallecano vs Athletic Club arranca en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid, el domingo 11 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

¿Cómo comprar entradas para el Rayo Vallecano vs Athletic Club de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Rayo Vallecano vs Athletic Club en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid, puedes seguir estas principales opciones:

1. En persona en el estadio (taquillas)

A diferencia de la mayoría de los grandes clubes de LaLiga, el Rayo Vallecano depende en gran medida de la venta física de entradas. Las entradas oficiales para el público general se ponen a la venta en las taquillas del Campo de Fútbol de Vallecas durante la semana previa al partido, sujetas a disponibilidad. Puedes comprarlas directamente en taquilla hasta el saque inicial el día del encuentro.

2. Aficionados visitantes (zona del Athletic Club)

Si apoyas al Athletic Club y quieres sentarte en la zona designada para la afición visitante, las entradas visitantes suelen distribuirse directamente por el Athletic Club a través de sus canales oficiales a socios registrados o peñas.

3. Mercados secundarios de entradas y revendedores

El Rayo Vallecano rara vez vende entradas online directamente a través de un portal oficial para aficionados en general, y los aficionados internacionales y visitantes pueden conseguir asientos a través de plataformas secundarias de entradas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rayo Vallecano vs Athletic Club de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Rayo Vallecano vs Athletic Club varían en función de si compras entradas oficiales de admisión general en la taquilla del estadio o adquieres asientos a través de plataformas secundarias de reventa.

Precios oficiales en taquilla (Campo de Fútbol de Vallecas)

Cuando se compran directamente en la taquilla del estadio durante la semana del partido, las entradas oficiales suelen oscilar entre:

Asientos estándar (Fondo / Lateral, anfiteatros superiores): Aproximadamente entre 25 € y 50 €

Asientos premium (Tribuna Central / Preferred Upper Stand): Aproximadamente entre 50 € y 90 €

Mercado secundario y plataformas de reventa

Para aficionados internacionales, turistas o quienes compren online antes de viajar, los precios en plataformas secundarias de entradas como StubHub suelen arrancar más altos debido a la demanda y a la tarificación dinámica:

Precio de salida / admisión general: En torno a 150 € y 160 €

Asientos de categoría media y superior: En torno a 200 € y 350 €

Paquetes VIP y asientos premium: Hasta 500 €+

Rayo Vallecano vs Athletic Club de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rayo Vallecano vs Athletic Club

Los últimos cinco partidos del Rayo Vallecano en todas las competiciones se saldaron con una victoria, un empate y tres derrotas. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 3-2 sobre el Racing Santander en LaLiga el 5 de septiembre, que puso fin a una racha de dos derrotas ligueras consecutivas ante el Barcelona, por 5-2, y el Sevilla, por 2-1, al inicio de la campaña. El Rayo también empató 1-1 con el Deportivo Alavés en ese tramo de cinco partidos. En esos cinco encuentros, marcó siete goles y encajó 12.

El Athletic Club ha sumado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su forma en LaLiga ha sido sólida recientemente, con un triunfo por 3-0 sobre el Atlético de Madrid el 5 de septiembre tras una victoria por 2-0 en Balaídos ante el Celta de Vigo el 30 de agosto. Antes de esa racha, el Athletic perdió ante el Barcelona, por 2-0, y el Sevilla, por 3-1, en la liga. El Athletic marcó nueve goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Rayo Vallecano vs Athletic Club: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en LaLiga el 28 de febrero de 2026, cuando ambos equipos empataron 1-1 en el Campo de Fútbol de Vallecas. Antes de eso, el Athletic Club ganó 1-0 en San Mamés en agosto de 2025 y 3-1 en casa en abril de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, el Athletic Club ha ganado tres, el Rayo Vallecano no ha ganado ninguno y dos partidos terminaron en empate.