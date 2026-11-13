El Racing Santander recibe al Deportivo de A Coruña el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Estadio El Sardinero de Santander.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en enero de 2026, el Racing Santander se impuso por un ajustado 0-1 a domicilio al Deportivo de A Coruña. En sus cinco enfrentamientos anteriores al ascenso a la máxima categoría, el Racing Santander permaneció invicto, con cuatro victorias y un empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Racing Santander contra el Deportivo de A Coruña, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Racing Santander contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

El Racing Santander contra el Deportivo de A Coruña se disputa el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Estadio El Sardinero de Santander.

Primera División - Jornada 15 6 dic 2026 - 09:00 Estadio El Sardinero

¿Cómo comprar entradas para el Racing Santander contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Racing Santander y el Deportivo de A Coruña:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Compra directamente en la web oficial o el portal de entradas del Racing Santander para conseguir localidades en el Estadio El Sardinero a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Racing Santander contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Racing Santander y el Deportivo de A Coruña:

1. Canales oficiales del club

Entrada general estándar: Suelen costar entre 40 € y 70 € .

Suelen costar entre . Localidades prémium del club y de la grada inferior: Generalmente cuestan entre 120 € y más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

Grada superior y reventa general: Los precios parten de unos 160 € a 300 € .

Los precios parten de unos . Grada inferior y reventa prémium: Los precios suelen oscilar entre 350 € y más de 900 €.

Racing Santander contra Deportivo de A Coruña en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Racing Santander y el Deportivo de A Coruña

El Racing Santander ha sumado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En el más reciente ganó 1-2 a domicilio al Málaga en LaLiga y, anteriormente en esta racha, también venció 2-1 al Espanyol. Sus dos derrotas llegaron ante el Real Madrid, que le ganó 3-0, y Osasuna, que se impuso 2-0. El Racing ha marcado cinco goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

El Deportivo de A Coruña ha logrado una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de LaLiga, una racha que también incluye un triunfo ante el Auriense en la Copa del Rey. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Osasuna y, anteriormente, empató 1-1 con el Levante. Las derrotas ante el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ponen de relieve la dificultad de medirse a los equipos más fuertes de la categoría. El Deportivo marcó siete goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Racing Santander contra Deportivo de A Coruña: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar en enero de 2026, en Segunda División, cuando el Racing Santander ganó 0-1 a domicilio al Deportivo de A Coruña. En los últimos cinco duelos directos, el Racing presenta un balance claramente favorable, con cuatro victorias por ninguna del Deportivo y un empate. Los cinco encuentros se disputaron en Segunda División o Primera Federación.