El PSV Eindhoven recibe al Atlético de Madrid el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Philips Stadion de Eindhoven.

Uno de sus enfrentamientos recientes más memorables tuvo lugar en los octavos de final de la Champions League 2015–16. El Atlético acabó pasando de ronda tras una tensa y emocionante tanda de penaltis, después de dos partidos sin goles. También se enfrentaron recientemente en el Philips Stadion, el 9 de diciembre de 2025, en un emocionante encuentro de cinco goles que el Atlético de Madrid ganó por un ajustado 3-2.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el PSV Eindhoven-Atlético de Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el PSV Eindhoven-Atlético de Madrid de la Champions League?

El PSV Eindhoven-Atlético de Madrid se disputa en el Philips Stadion de Eindhoven el miércoles 9 de diciembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 6 9 dic 2026 - 15:00 Philips Stadion

¿Cómo comprar entradas para el PSV Eindhoven-Atlético de Madrid de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo PSV Eindhoven-Atlético de Madrid de la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del PSV Eindhoven es la forma principal y más segura de conseguirlas a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el PSV Eindhoven-Atlético de Madrid de la Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el PSV Eindhoven-Atlético de Madrid de la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Precio estándar: Suelen costar aproximadamente entre 40 € y 95 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Abonos del club y preventa para abonados de temporada: Desde unos 35 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Precios mínimos de reventa: Por lo general, parten de entre 110 € y 150 € .

Por lo general, parten de entre . Asientos prémium o en los laterales: Suelen costar desde 200 € hasta más de 350 €.

PSV Eindhoven-Atlético de Madrid de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del PSV Eindhoven y el Atlético de Madrid

El PSV ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-5 a domicilio ante el Cambuur en la Eredivisie el 8 de noviembre. Antes, marcó siete goles al Willem II sin encajar ninguno. Su única derrota llegó ante el Club Brugge en la Champions League, por 1-2. El PSV marcó 11 goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

El Atlético de Madrid ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su partido más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el Barcelona en LaLiga el 8 de noviembre, después de caer por 0-2 frente al Bayern de Múnich en Europa. Su resultado más contundente en esa racha fue una victoria por 2-0 a domicilio ante el Levante en LaLiga. El Atlético marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco partidos.

PSV Eindhoven-Atlético de Madrid: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue en la Champions League el 9 de diciembre de 2025, cuando el Atlético de Madrid ganó por 2-3 en el Philips Stadion. Antes de eso, los equipos se enfrentaron tres veces en la fase de grupos de la Champions League 2016-17: el Atlético ganó 2-0 en casa, el PSV perdió 0-1 en casa y ambos equipos empataron dos partidos sin goles. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Atlético presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una del PSV y un empate.