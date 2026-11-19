El Preston North End recibe al Middlesbrough el sábado 12 de diciembre de 2026 en Deepdale, en Preston.

En su enfrentamiento más reciente, el 24 de enero de 2026, el Middlesbrough logró una contundente victoria por 4-0 ante el Preston en el Riverside Stadium. Antes de esa amplia derrota, los partidos disputados en Deepdale habían dejado con frecuencia marcadores ajustados, entre ellos un empate 2-2 en septiembre de 2025 y una victoria por la mínima del Preston, 2-1, en enero de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Preston North End-Middlesbrough, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Preston North End-Middlesbrough de Championship?

El Preston North End-Middlesbrough se disputa el sábado 12 de diciembre de 2026 en Deepdale, en Preston.

Championship - Jornada 21 12 dic 2026 - 07:30 Deepdale

¿Cómo comprar entradas para el Preston North End-Middlesbrough de Championship?

Para comprar entradas para el Preston North End-Middlesbrough de Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del club (Preston North End): Las entradas para la afición local se pueden comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Preston North End en internet (al que normalmente se accede mediante mypne o la web principal pnefc), por teléfono a través de su taquilla o presencialmente en la taquilla de Deepdale (situada en la tribuna Sir Tom Finney).

Las entradas para la afición local se pueden comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Preston North End en internet (al que normalmente se accede mediante mypne o la web principal pnefc), por teléfono a través de su taquilla o presencialmente en la taquilla de Deepdale (situada en la tribuna Sir Tom Finney). Entradas para la zona visitante (afición del Middlesbrough): Si apoyas al Middlesbrough, debes comprar las entradas oficiales a través de los canales oficiales de venta del club. El club visitante gestiona directamente el cupo de entradas y las fases de venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Preston North End-Middlesbrough de Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Preston North End-Middlesbrough de Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Adultos (de 23 a 64 años): Desde 30 £ en la grada Alan Kelly Town End hasta 35 £ en zonas de asientos prémium como el Invincibles Pavilion.

Desde en la grada Alan Kelly Town End hasta en zonas de asientos prémium como el Invincibles Pavilion. Mayores (65 años o más) y menores de 23 años (de 19 a 22 años): Entre 25 y 30 £ , según el sector de la grada elegido.

Entre , según el sector de la grada elegido. Adolescentes y jóvenes (de 14 a 18 años): Las entradas cuestan desde 15 £ en las gradas de fondo estándar hasta 20 £ en los sectores prémium del pabellón.

Las entradas cuestan desde en las gradas de fondo estándar hasta en los sectores prémium del pabellón. Júnior (de 11 a 13 años): Desde 7,50 £ (zona familiar) hasta 15,00 £ en las zonas prémium.

Desde (zona familiar) hasta 15,00 £ en las zonas prémium. Niños (de 0 a 10 años): Desde 5 £ en las zonas familiares o de fondo de menor categoría hasta 10 £ en las ubicaciones prémium.

Desde en las zonas familiares o de fondo de menor categoría hasta en las ubicaciones prémium. Aficionados con discapacidad: Las entradas estándar con acceso a pie de campo tienen un precio fijo de 20 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Precios de reventa más bajos o de partida: Suelen comenzar en torno a 72 £ .

Suelen comenzar en torno a . Precio medio de mercado: Se sitúa en torno a 117 £ .

Se sitúa en torno a . Asientos prémium de reventa: Los precios superan las 120 £ y llegan a 160 £ o más.

Preston North End-Middlesbrough de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Preston North End y el Middlesbrough

El Preston ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Championship. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Southampton, después de perder dos encuentros consecutivos frente al Sheffield United (2-3) y el Stoke City (0-2). En ese mismo periodo, el Preston también cayó por 4-1 ante el Wrexham y cedió puntos en un empate 1-1 con el West Bromwich Albion.

Los últimos cinco partidos del Middlesbrough en Championship se saldaron con dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Watford, después de perder por 2-0 contra el Wrexham. El equipo de Hellberg había mostrado antes su calidad ofensiva con una victoria a domicilio por 1-5 ante el Bolton Wanderers y un triunfo por 3-0 frente al Charlton Athletic, mientras que un empate 2-2 en el campo del Cardiff City completa la serie.

Preston North End-Middlesbrough: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en enero de 2026, cuando el Middlesbrough derrotó al Preston North End por 4-0 en casa en Championship. El balance de los últimos cinco duelos directos está muy igualado e incluye un empate 2-2 en Deepdale en septiembre de 2025 y una victoria del Preston en casa por 2-1 en enero de 2025. El Middlesbrough lleva ventaja en los enfrentamientos recientes, con ese triunfo por 4-0 como resultado más destacado de los datos.