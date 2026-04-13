Para los equipos que terminan del 3.º al 6.º en la Championship y se quedan sin el ascenso automático a la Premier League, los playoffs les ofrecen otra vía de salvación. También es uno de los momentos más emocionantes de la temporada para los aficionados, con la posibilidad de un viaje a Wembley Stadium.

Todo está preparado para un final de temporada espectacular en la Championship, con los equipos peleando por asegurarse puestos vitales en la clasificación. A medida que crece la expectación, también aumenta la demanda de entradas.

No dejes pasar la oportunidad de ver la apasionante acción del final de temporada. GOAL te explica toda la información sobre las entradas para los playoffs de la Championship, incluido cuánto cuestan y dónde puedes conseguirlas.

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¿Cuándo son los playoffs de la Championship 2026?

La temporada regular de la Championship concluye el sábado 2 de mayo, junto con la League 1 y la League 2.

El calendario de los playoffs de la Championship es el siguiente:

Fecha Partido (BST) Estadio Entradas Vie., 8 de mayo Semifinal, ida: 6.º vs 3.º (20:00) Por confirmar Entradas Sáb., 9 de mayo Semifinal, ida: 5.º vs 4.º (12:30) Por confirmar Entradas Lun., 11 de mayo Semifinal, vuelta: 3.º vs 6.º (20:00) Por confirmar Entradas Mar., 12 de mayo Semifinal, vuelta: 4.º vs 5.º (20:00) Por confirmar Entradas Sáb., 23 de mayo Final: Por confirmar vs Por confirmar (15:00) Wembley Stadium (Londres) Entradas

Sede de la final del playoff de la Championship: Wembley Stadium

Hay pocos recintos en el mundo como Wembley Stadium, que ha sido un punto de referencia del fútbol nacional e internacional durante más de cien años.

El estadio, que fue reconstruido a comienzos del siglo XXI, también ha albergado muchos otros deportes, como rugby, boxeo y NFL, además de numerosos conciertos musicales destacados.

Una enorme multitud de 98.000 personas vio actuar allí a Adele en 2017.

Próximos partidos de la Championship 2026

Estos son solo algunos de los partidos más destacados de la Championship en las próximas semanas, que pueden afectar a la situación del ascenso:

Fecha Partido (BST) Estadio Entradas Sáb., 18 de abr. Millwall vs Queens Park Rangers (12:30) The Den (Londres) Entradas Bristol City vs Norwich City (15:00) Ashton Gate (Bristol) Entradas Swansea City vs Southampton (15:00) Swansea.com Stadium (Swansea) Entradas Dom., 19 de abr. Ipswich Town vs Middlesbrough (12:00) Portman Road (Ipswich) Entradas Mar., 21 de abr. Norwich City vs Derby County (19:45) Carrow Road (Norwich) Entradas Southampton vs Bristol City (19:45) St Mary's Stadium (Southampton) Entradas Sáb., 25 de abr. Queens Park Rangers vs Derby County (15:00) Loftus Road (Londres) Entradas Dom., 26 de abr. Coventry City vs Wrexham (12:00) Coventry Building Society Arena (Coventry) Entradas Mar., 28 de abr. Southampton vs Ipswich Town (19:45) St Mary's Stadium (Southampton) Entradas Sáb., 2 de mayo Hull City vs Norwich City (12:30) MKM Stadium (Kingston upon Hull) Entradas Ipswich Town vs Queens Park Rangers (12:30) Portman Road (Ipswich) Entradas Wrexham vs Middlesbrough (12:30) Racecourse Ground (Wrexham) Entradas

Cómo comprar entradas para los playoffs de la Championship 2026

Las entradas oficiales para las semifinales de los playoffs de la Championship 2026 podrán comprarse a través de las páginas web de los clubes participantes, una vez queden confirmados.

A diferencia de la final, los partidos de semifinales se disputan en los estadios de los equipos participantes, y no en un campo neutral.

Para la final del playoff de la Championship en Wembley Stadium, las entradas se venden principalmente directamente a través de los dos clubes participantes, una vez queden determinados tras las semifinales. Cada club recibe una asignación específica de entradas para vender a sus propios aficionados.

Tanto para las semifinales como para la final del playoff de la Championship, los clubes suelen poner las entradas a la venta por fases, priorizando a los abonados y a los miembros.

Además de comprar entradas para el playoff de la Championship por los cauces oficiales, los aficionados también tienen la opción de conseguirlas en el mercado secundario, como en StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs de la Championship 2026?

Aunque los detalles oficiales de la final del playoff de la Championship 2026 todavía no se han confirmado, los precios del año pasado en Wembley Stadium sirven como buena referencia y fueron los siguientes:

Sección Precio Categoría 1 105 £ Categoría 2 82 £ Categoría 3 67 £ Categoría 4 54 £ Categoría 5 37 £

Había tarifas reducidas para aficionados de 65 años o más, para niños de 16 años o menos y para jóvenes adultos (17-21).

Aunque no se conocerá la información sobre las semifinales del playoff de la Championship hasta que se confirmen los participantes, tomando como base el precio medio de los partidos de la Championship esta temporada, se espera que las entradas para adultos oscilen entre 25 £ y 50 £.

Recuerda seguir de cerca los portales oficiales de entradas de los clubes participantes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también las páginas secundarias como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

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¿Qué paquetes hospitality están disponibles para los playoffs de la Championship 2026?

En lo que respecta a la final del playoff de la Championship 2026, si quieres asegurar entradas antes de que se conozcan los participantes, puedes comprar paquetes hospitality oficiales. Experiences by Wembley Stadium ofrece a los aficionados la experiencia definitiva de día de partido.

También hay una serie de ventajas exclusivas para miembros, incluido acceso prioritario a entradas para grandes eventos como conciertos, la NFL y boxeo.

Hay seis tipos de membresía, que van de 2.730 £ a 13.458 £:

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Private Box

Qué esperar de los playoffs de la Championship 2026

Sunderland regresó a la Premier League por primera vez en nueve temporadas tras su triunfal victoria por 2-1 sobre Sheffield United en la final del playoff de la Championship 2025 en Wembley Stadium el pasado mayo.

Fue una remontada épica del Sunderland, con el revulsivo Tommy Watson marcando el gol de la victoria en el minuto 95.

Aunque fue el primer éxito de Sunderland en un playoff de la Championship, otros clubes se han hecho famosos con el paso de los años por sus heroicidades en este duelo de final de temporada. Cuando Crystal Palace venció al Watford por 1-0 en Wembley en 2013, gracias a un gol de Kevin Phillips en la prórroga, fue la cuarta vez que el club ascendió a la máxima categoría de Inglaterra por la vía del playoff.

Las finales recientes del playoff de la Championship han tendido a ser partidos tensos y de infarto, con márgenes de victoria de un solo gol. Sin embargo, en 1998 asistimos a una de las mejores finales del playoff de la Championship de la historia, con Sunderland teniendo que conformarse con el segundo puesto en esa ocasión.

Pese a ponerse por delante en tres ocasiones, Sunderland no pudo rematar a un decidido Charlton Athletic. La leyenda de los Addicks, Clive Mendonca, empató el marcador 4-4 con su gol en el minuto 103 de la prórroga, llevando el partido a los penaltis. Tras 13 lanzamientos impecables desde el punto de penalti, Michael Gray falló para Sunderland, lo que significó que Charlton lograra el ascenso después de un duelo realmente épico.

¿Quiénes son los recientes ganadores del playoff de la Championship?

Año Ganador Subcampeón Resultado 2025 Sunderland Sheffield United 2-1 2024 Southampton Leeds United 1-0 2023 Luton Town Coventry City 6-5 (pen.) 2022 Nottingham Forest Huddersfield Town 1-0 2021 Brentford Swansea City 2-0 2020 Fulham Brentford 2-1 (prórr.) 2019 Aston Villa Derby County 2-1 2018 Fulham Aston Villa 1-0 2017 Huddersfield Town Reading 4-3 (pen.) 2016 Hull City Sheffield Wednesday 1-0

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