Cómo conseguir entradas para el Paris Saint-Germain vs Le Mans: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Paris Saint-Germain se enfrenta a Le Mans el sábado 10 de octubre de 2026 en el Parc des Princes de París.

Históricamente, el PSG tiene una clara ventaja en este enfrentamiento, ya que ha ganado cuatro de sus cinco duelos directos anteriores en todas las competiciones. Su cruce competitivo más reciente llegó en febrero de 2025 en la Coupe de France, donde el Paris Saint-Germain logró una victoria a domicilio por 2-0.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paris Saint-Germain vs Le Mans de la Ligue 1?

El Paris Saint-Germain vs Le Mans se disputa en el Parc des Princes de París el sábado 10 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 6 10 oct 2026 - 14:45 Parc des Princes

¿Cómo comprar entradas para el Paris Saint-Germain vs Le Mans de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido Paris Saint-Germain vs Le Mans FC en el Parc des Princes el sábado 10 de octubre de 2026, sigue estos pasos en las principales opciones de compra:

1. Web oficial de venta de entradas del PSG

Entradas individuales directas: Visita el portal oficial de venta de entradas del Paris Saint-Germain ( billetterie.psg.fr ).

Reventa oficial (Ticketplace): Si las entradas estándar de admisión general están agotadas, el PSG gestiona una plataforma de reventa integrada llamada Ticketplace en su sitio oficial. Los abonados ponen aquí sus asientos a la venta de forma segura a precios regulados de valor nominal.

2. Paquetes oficiales de entradas y viaje

Si viajas a París desde el extranjero, los socios de viaje autorizados ofrecen paquetes completos para aficionados. Estos paquetes suelen incluir una entrada oficial de Categoría 1 o Categoría 2 para el partido junto con estancias en hoteles locales y opciones de desayuno.

3. Experiencias VIP y hospitality

Para acceder a los salones del estadio, al catering previo al partido y a asientos premium, entra en la pestaña VIP Offers del sitio oficial de venta de entradas del PSG o selecciona paquetes hospitality a través de agencias autorizadas.

4. Plataformas secundarias de entradas

Si no puedes conseguir entradas directamente a través del club, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas de reventa puestas a la venta por aficionados. Ten en cuenta que los precios en marketplaces de terceros los fijan los vendedores y pueden estar por encima o por debajo del valor nominal oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris Saint-Germain vs Le Mans de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para Paris Saint-Germain vs. Le Mans FC en el Parc des Princes varían en función de la categoría del asiento y de la plataforma de compra:

1. Entradas oficiales directas y Ticketplace

Entradas individuales estándar: Las entradas individuales a valor nominal directamente a través de la taquilla oficial del PSG arrancan en 45 € para asientos de admisión general en el anillo superior o con visibilidad reducida.

Asientos de nivel intermedio y centrales: Las entradas de Categoría 1 y en tribunas laterales suelen oscilar entre 75 € y 150 € , dependiendo de la proximidad al campo y de la visibilidad.

2. Paquetes VIP y hospitality

Salones hospitality: Los paquetes de entradas premium que incluyen catering previo al partido, barra libre y acceso a sala VIP arrancan en 449 € por persona.

3. Plataformas secundarias de entradas

Las entradas de reventa en marketplaces secundarios como StubHub varían significativamente en función de la demanda.

Reventa de entrada básica: En plataformas secundarias verificadas, los precios de salida suelen comenzar en torno a 70 € a 85 € .

Precio medio de reventa: El precio medio de mercado para asientos estándar oscila entre 140 € y 180 € .

Paris Saint-Germain vs Le Mans de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris Saint-Germain y Le Mans

El PSG llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 2-1 ante el Mónaco en la Ligue 1, una caída que llegó tras empates contra Lille (2-2) y Rennes (2-2). La única victoria de esa racha fue ante el Aston Villa (2-1) en la Supercopa de la UEFA. El PSG ha marcado ocho goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, un registro defensivo que preocupará al cuerpo técnico.

Le Mans ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 en el campo del Niza en la Ligue 1, y también empató 2-2 en Brest anteriormente en la temporada. Una derrota por 3-2 ante el Rennes representa su revés más abultado reciente. En esos cinco encuentros, Le Mans ha marcado siete goles y ha encajado ocho.

Paris Saint-Germain vs Le Mans: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Coupe de France en febrero de 2025, cuando el Paris Saint-Germain ganó 2-0 a domicilio en el campo de Le Mans. En los cinco duelos directos registrados, el PSG tiene una ventaja clara con tres victorias frente a una de Le Mans, con una victoria adicional del PSG también en el conjunto de datos. El PSG ha marcado 11 goles en esos enfrentamientos y solo ha encajado uno.