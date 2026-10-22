Su último enfrentamiento en la máxima categoría tuvo lugar en mayo de 2023, cuando el PSG logró una cómoda victoria por 3-1 a domicilio en el Stade de l'Aube.

Los partidos entre ambos equipos han dejado muchos goles en los últimos tiempos, como ocurrió en el emocionante 4-3 disputado en el Parc des Princes en octubre de 2022.

¿Cuándo se juega el Paris Saint-Germain contra el Troyes de la Ligue 1?

El Paris Saint-Germain contra el Troyes se disputa en el Parc des Princes de París el sábado 7 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 10 7 nov 2026 - 14:45 Parc des Princes

¿Cómo comprar entradas para el Paris Saint-Germain contra el Troyes de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Troyes:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas individuales estándar, localidades especiales o paquetes de hospitalidad directamente en el portal oficial de venta de entradas del Paris Saint-Germain.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris Saint-Germain contra el Troyes de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Troyes varían según la categoría, la ubicación del asiento y si se compran a través de los canales oficiales del club o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales del club

Grada superior y vistas elevadas (categorías 11–16): Las opciones de asientos estándar en la grada superior y las esquinas tienen precios iniciales de entre 58,00 € y 78,00 € .

Asientos en la zona intermedia (categorías 6–10): Los asientos con vistas estándar en los laterales o en los niveles intermedios suelen costar entre 86,00 € y 109,00 € .

Grada inferior y sectores prémium (categorías 1–5): Los asientos de la grada inferior y las localidades centrales más demandadas cuestan desde 115,00 € hasta 225,00 € o más , según la proximidad exacta al terreno de juego.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Grada superior / reventa estándar: Los precios parten de unos 55,00 € a 75,00 € , según la demanda y la disponibilidad.

Grada inferior / vistas centrales: Los asientos con mejores vistas suelen costar entre 90,00 € y 150,00 € o más .

Paquetes VIP y de hospitalidad: Las ofertas de hospitalidad VIP prémium suelen situarse entre 180,00 € y 300,00 € o más .

Paris Saint-Germain contra Troyes de la Ligue 1: todo lo que debes saber

Estado de forma del Paris Saint-Germain y el Troyes

El PSG llega a este encuentro con tres victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Entre sus mejores resultados recientes figuran dos triunfos consecutivos en la Ligue 1 ante el Brest y el Marsella. Su partido más reciente fue una victoria por 1-2 en el campo del Marsella el 20 de septiembre. También logró una contundente victoria por 6-1 ante el Slovan Bratislava en la Champions League a principios de septiembre. Una derrota en casa por 1-2 ante el Mónaco y un empate 2-2 con el Lille son los tropiezos de esa racha de cinco partidos, en la que el PSG ha marcado nueve goles y ha encajado ocho.

El Troyes solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos: su única victoria fue un 1-2 a domicilio ante el Lorient el 29 de agosto. Desde entonces, la situación ha empeorado considerablemente. Las derrotas ante el Estrasburgo, el Lille y el Angers han dejado al equipo de Dumont en un mal momento. En esos cinco partidos ha encajado 10 goles y solo ha marcado cinco.

Paris Saint-Germain contra Troyes: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre estos clubes tuvo lugar en mayo de 2023, cuando el PSG ganó por 3-1 a domicilio ante el Troyes en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos directos, el PSG tiene una clara ventaja, con tres victorias por ninguna del Troyes. También hubo un empate y un partido que terminó 4-3 a favor del PSG en el Parc des Princes en octubre de 2022. El PSG ha marcado 13 goles en esos cinco enfrentamientos, frente a los nueve del Troyes.