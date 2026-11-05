El Paris Saint-Germain recibe al Lorient el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Parque de los Príncipes de París.

En su enfrentamiento más reciente de Ligue 1, disputado en mayo de 2026, el Paris Saint-Germain y el Lorient empataron 2-2 en un entretenido partido en el Parque de los Príncipes. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Paris Saint-Germain ha logrado dos victorias, el Lorient ha conseguido una y los otros dos partidos terminaron en empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lorient contra el Rennes, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Paris Saint-Germain contra el Lorient de Ligue 1?

El Paris Saint-Germain contra el Lorient se juega en el Parque de los Príncipes de París el sábado 28 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 12 28 nov 2026 - 14:45 Parc des Princes

¿Cómo comprar entradas para el Paris Saint-Germain contra el Lorient de Ligue 1?

Estas son las opciones y formas disponibles para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Lorient:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La principal fuente, y la más fiable, para adquirir entradas a su precio original es el portal oficial de venta de entradas del Paris Saint-Germain. Los socios y aficionados registrados pueden consultar la disponibilidad de entradas puestas a la venta directamente, las opciones de reventa verificadas por el club y los paquetes de hospitalidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Ligue 1 cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris Saint-Germain contra el Lorient de Ligue 1?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Lorient:

1. Canales oficiales del club

Entrada general estándar: Suele costar aproximadamente entre 35 y 110 € .

Suele costar aproximadamente . Socios del club / puesta a la venta de entradas: El precio asciende hasta alrededor de 150 € o más para los asientos centrales del anillo inferior.

El precio asciende hasta alrededor de para los asientos centrales del anillo inferior. Paquetes oficiales de hospitalidad: Generalmente parten de entre 300 y más de 400 € por persona, según la categoría VIP.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa estándar / anillo superior: Los precios parten de aproximadamente entre 65 y 95 € para localidades en el anillo superior o detrás de las porterías.

Los precios parten de aproximadamente para localidades en el anillo superior o detrás de las porterías. Reventa en los laterales y de localidades prémium: Los precios van de 110 a más de 220 € , según la demanda y la proximidad al terreno de juego.

Los precios van de , según la demanda y la proximidad al terreno de juego. Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Los precios parten de unos 300 € en adelante.

Paris Saint-Germain contra Lorient en Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris Saint-Germain y el Lorient

El PSG llega a este partido en un estado de forma extraordinario, tras ganar sus cinco últimos encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League. En esa misma racha también venció al Manchester City por 4-2 a domicilio en la misma competición. En Ligue 1, los triunfos ante el Estrasburgo y el Le Mans, junto con una victoria por 2-1 en el campo del Marsella, demuestran su regularidad ante rivales distintos. El PSG marcó 14 goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Los resultados recientes del Lorient muestran una trayectoria más sólida, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de Ligue 1 y ninguna derrota. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante el Angers, y en esa racha también venció por 1-0 al Mónaco y por 1-0 al Paris FC. Marcó cuatro goles y encajó dos en esos cinco partidos, lo que apunta a un equipo bien organizado en defensa y difícil de superar.

Paris Saint-Germain contra Lorient: resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en mayo de 2026, cuando empataron 2-2 en el Parque de los Príncipes en Ligue 1. Antes, el partido disputado en el campo del Lorient en octubre de 2025 también terminó 1-1. En los últimos cinco enfrentamientos, el PSG ha ganado dos y el Lorient uno, con dos empates. En esa serie, el PSG ha marcado ocho goles y el Lorient, siete.