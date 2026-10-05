Cómo conseguir entradas para el Paris FC vs Rennes: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Paris FC se enfrenta al Rennes el domingo 18 de octubre de 2026 en el Stade Jean Bouin de París.

Durante la anterior temporada 2025-26, los dos equipos se repartieron sus enfrentamientos, con el Rennes logrando una victoria a domicilio por 1-0 ante el Paris FC antes de imponerse por 2-1 en el partido de vuelta en el Roazhon Park. El Paris FC llega a este encuentro tras buenas actuaciones en el ámbito nacional, incluidos resultados positivos recientes ante grandes equipos franceses como Lyon y Marsella.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paris FC vs Rennes de la Ligue 1?

El Paris FC vs Rennes se disputa en el Stade Jean Bouin de París.

Ligue 1 - Jornada 7 18 oct 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

¿Cómo comprar entradas para el Paris FC vs Rennes de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Paris FC y Rennes en el Stade Jean-Bouin, puedes seguir estas vías principales:

1. Portal oficial de venta de entradas del Paris FC La forma más segura y fiable de comprar entradas es hacerlo directamente a través de la web oficial de venta de entradas del Paris FC.

Abono del club / acceso prioritario: Los miembros oficiales del club o los abonados suelen tener acceso prioritario antes de que se abra la venta al público general.

Lanzamiento de entradas de admisión general: Las localidades restantes se ponen a disposición del público más cerca del día del partido. Tendrás que crear una cuenta online gratuita para completar tu transacción y descargar tus entradas digitales para el partido.

2. Sección de aficionados visitantes (para seguidores del Rennes) Si deseas sentarte en la sección de aficionados visitantes para apoyar al Rennes, las entradas suelen distribuirse directamente a través del sistema oficial de venta de entradas del Stade Rennais FC o de peñas organizadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris FC vs Rennes de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el Stade Rennais FC en el Stade Jean-Bouin varían según la categoría del asiento y el canal de compra:

Entradas oficiales directas (taquilla del Paris FC)

Entrada gratuita / promocional: El Paris FC ha ofrecido de forma notable la admisión general para partidos estándar en casa gratis o a partir de precios simbólicos, por ejemplo, de 0 € a 10 €, para asientos estándar en secciones específicas del estadio.

Asientos estándar / premium: Los asientos de categoría regular suelen oscilar entre 15 € y 40 € en partidos de Ligue 1 de nivel medio.

Plataformas de reventa y mercado secundario

Cuando se cierran las ventanas principales de venta de entradas, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub ofrecen a los aficionados una segunda oportunidad de conseguir acceso para el día del partido.

Precio inicial: Las entradas de reventa más baratas suelen empezar en torno a 30 € a 35 € (~35 $ USD) para asientos de categoría estándar.

Precio medio: Los anuncios medios de reventa en plataformas secundarias verificadas oscilan entre 60 € y 70 € (~70-75 $ USD) en función de la ubicación del asiento, la visibilidad y la demanda.

Paris FC vs Rennes de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris FC vs Rennes

El Paris FC ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con el Lyon el 12 de septiembre, y venció al Marsella por 2-3 a domicilio el 6 de septiembre. A lo largo de esa racha de cinco encuentros, el Paris FC ha marcado cinco goles y ha encajado tres. No ha perdido ningún partido de Ligue 1 en sus últimas cuatro apariciones.

El Rennes ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate en cada competición en la que ha participado. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con el Sturm Graz en la Europa League el 16 de septiembre, y antes de eso venció al Marsella por 1-0 en la Ligue 1 el 11 de septiembre. El Rennes ha marcado ocho goles y ha encajado cuatro en sus últimos cinco partidos, y está invicto en sus últimos cuatro encuentros en todas las competiciones.

Paris FC vs Rennes: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Ligue 1 el 10 de mayo de 2026, cuando el Rennes ganó 2-1 en casa. Antes de eso, el Paris FC venció al Rennes por 1-0 en el Stade Jean Bouin en noviembre de 2025. En los dos enfrentamientos registrados, cada equipo cuenta con una victoria.