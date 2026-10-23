¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Ligue 1
team-logoParis FC
Stade Jean Bouin
team-logoMónaco
Book Paris FC vs Monaco Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Paris FC-Mónaco: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Paris FC
Mónaco
Ligue 1

El Paris FC se enfrenta al Mónaco en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 10 de abril de 2026, el Paris FC logró una contundente victoria por 4-1 ante el Mónaco en ese mismo estadio. Ambos equipos buscan sumar puntos importantes en esta fase entre el inicio y el ecuador de la temporada de Ligue 1 para escalar posiciones en la clasificación.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paris FC-Mónaco, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Paris FC-Mónaco de Ligue 1?

El Paris FC-Mónaco se disputa en el Stade Jean Bouin de París el domingo 1 de noviembre de 2026.

crest
Ligue 1 - Jornada 9
Stade Jean Bouin

¿Cómo comprar entradas para el Paris FC-Mónaco de Ligue 1?

Si quieres comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el AS Mónaco en el Stade Jean-Bouin, tienes estas opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Canales oficiales de los clubes: Puedes consultar directamente el portal oficial de venta de entradas del Paris FC para conocer las fechas de venta inicial, los periodos de prioridad para socios y la disponibilidad para el público general.
  • Entradas para la zona visitante: Si apoyas al AS Mónaco, en ocasiones puedes solicitar entradas para la afición visitante a través de los canales oficiales de venta de entradas del club monegasco.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris FC-Mónaco de Ligue 1?

Si quieres comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el AS Mónaco, las opciones y los precios estimados varían según la categoría:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Las entradas estándar a precio oficial suelen costar aproximadamente entre 15 € y 25 € para las zonas de aficionados generales o las gradas situadas detrás de las porterías, y entre 40 € y 70 € para las localidades preferentes en los laterales durante los partidos habituales de liga en el Stade Jean-Bouin.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Gradas detrás de las porterías / categoría 4: Suelen partir de unos 25 € a 50 €.
  • Tribune Eiffel / categoría 1: Suelen costar entre 60 € y 90 €.
  • Zona central del lateral / VIP / preferente: Pueden costar entre 110 € y más de 150 €.

Paris FC-Mónaco de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris FC y el Mónaco

El Paris FC suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin ninguna derrota en esa racha. Su resultado más reciente fue un triunfo en casa por 2-1 ante el Estrasburgo el 19 de septiembre. También ganó por 2-3 a domicilio al Marsella a principios de ese mes. El Paris FC marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, entre los que figura una victoria por 3-0 ante el Niza.

El Mónaco ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. En su encuentro más reciente venció por 2-1 al Lens a domicilio el 18 de septiembre. También se impuso al PSG por 1-2 fuera de casa en Ligue 1 el 4 de septiembre. El Mónaco marcó diez goles y encajó cuatro en esos cinco partidos, una racha que incluyó una victoria por 4-1 ante el Gornik Zabrze en la fase de clasificación para la Conference League.

PAR

PAR - Formulario

OM
W2-3
OL
D0-0
STR
W2-1
FCL
L1-0
REN
W4-3
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ASM

ASM - Formulario

PIS
W2-0
TFC
D2-2
CSS
W1-2
FCL
L1-0
SCF
W3-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Paris FC-Mónaco: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una victoria del Paris FC por 4-1 en el Stade Jean Bouin, en Ligue 1, el 10 de abril de 2026. Antes, el Mónaco ganó por 1-0 cuando el Paris FC visitó el Principado en noviembre de 2025. En los tres enfrentamientos registrados en los datos, el Paris FC presenta el mejor balance reciente, con dos victorias por una del Mónaco.

Cara a cara

Paris FCEmpateMónaco
2
1
0
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
4
Mónaco badge
Mónaco
ASM
1
F
Ligue 1
Mónaco badge
Mónaco
ASM
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
F
Amistosos
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Mónaco badge
Mónaco
ASM
0
F
5Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/3
Ambos equipos marcaron1/3
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
7421135+814
W
L
W
D
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
W
W
W
W
L
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
W
L
W
D
W
4
LilleLilleLIL
7421105+514
D
W
L
W
W
5
MónacoMónacoASM
7421106+414
L
D
W
D
W
6
RennesRennesREN
74121514+113
L
W
L
W
W
7
LorientLorientFCL
732276+111
W
W
L
D
W
8
NizaNizaNCE
8323810-211
W
L
W
W
L
9
LensLensRCL
73131411+310
W
W
L
D
L
10
MarsellaMarsellaOM
73041410+49
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
82331412+29
L
D
W
L
L
12
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
W
D
W
D
L
13
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
W
L
W
W
L
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
L
L
L
D
W
15
AngersAngersSCO
7214915-67
L
L
W
D
L
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
L
L
W
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
L
L
L
L
L
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
L
L
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google