El Paris FC recibe al Angers el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Stade Jean-Bouin de París.

Su último enfrentamiento oficial tuvo lugar en enero de 2026 y terminó en un disputado empate 0-0. También se midieron en un intenso amistoso de pretemporada en agosto de 2026, en el que el Angers se impuso por un ajustado 3-2.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paris FC contra el Angers, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Paris FC contra el Angers de la Ligue 1?

El Paris FC contra el Angers se juega el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Stade Jean-Bouin de París.

Ligue 1 - Jornada 11 22 nov 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

¿Cómo comprar entradas para el Paris FC contra el Angers de la Ligue 1?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el Angers:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes consultar las plataformas oficiales del Paris FC y el Angers para acceder a la venta inicial de entradas, las localidades estándar y las ventas exclusivas para socios.

Puedes consultar las plataformas oficiales del Paris FC y el Angers para acceder a la venta inicial de entradas, las localidades estándar y las ventas exclusivas para socios. Taquilla del estadio: Es posible que haya entradas disponibles directamente en la taquilla del Stade Jean-Bouin en los días previos al partido o el mismo día, según la disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris FC contra el Angers de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el Angers varían según el canal de venta:

1. Canales oficiales de los clubes

Localidades estándar o generales: Suelen partir de unos 15 a 25 € para las categorías habituales de partidos.

Suelen partir de unos para las categorías habituales de partidos. Localidades de precio intermedio en los laterales: Suelen costar entre 30 y 50 €.

Suelen costar entre Paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen costar desde 100 hasta más de 180 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

Localidades en la grada alta o detrás de las porterías: Pueden costar desde 20 a 25 € cuando la demanda es moderada.

Pueden costar desde cuando la demanda es moderada. Localidades de precio intermedio en los laterales: Suelen costar entre 45 y 95 € .

Suelen costar entre . Localidades preferentes o de última hora: Suelen costar entre 110 y más de 180 €, dependiendo de cuánto falte para el partido.

Paris FC contra Angers de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris FC y el Angers

El Paris FC ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Ligue 1. En el más reciente ganó 4-3 al Rennes, después de haber perdido 1-0 ante el Lorient. Antes, venció 2-1 al Strasbourg y logró una destacada victoria a domicilio por 3-2 frente al Marseille. En esos cinco encuentros, el Paris FC ha marcado ocho goles y ha encajado cinco.

Al Angers le ha costado mantener la regularidad: ha ganado una vez, ha empatado otra y ha perdido tres partidos en sus últimos cinco encuentros. El más reciente acabó con una derrota por 5-2 ante el Marseille, y también cayó 5-1 frente al Brest. Su única victoria fue un 2-0 contra el Troyes, mientras que un empate 0-0 en el campo del Le Havre mostró cierta solidez defensiva anteriormente en esta serie. El Angers ha marcado cuatro goles y ha encajado 13 en esos cinco partidos.

Paris FC contra Angers: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026, en el que el Angers venció 3-2 al Paris FC. En competición oficial, el último encuentro terminó 0-0 en el Stade Jean-Bouin, en un partido de Ligue 1 disputado en enero de 2026. En sus cinco enfrentamientos más recientes en todas las competiciones, el Paris FC ha ganado dos veces, el Angers otras dos y un partido terminó en empate.