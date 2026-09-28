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Cómo conseguir entradas para el Países Bajos vs Serbia: precios de la Liga A de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

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Países Bajos se enfrenta a Serbia en la Liga A de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas

Países Bajos recibe a Serbia en un partido de alto voltaje de la UEFA Nations League en el Philips Stadion de Eindhoven el 4 de octubre de 2026. Este atractivo enfrentamiento reúne a dos selecciones europeas de primer nivel, decididas a sumar puntos esenciales en la clasificación del grupo.

GOAL te ofrece todos los detalles clave que necesitas para asegurar tu asiento en el Philips Stadion. Descubre dónde comprar entradas, las opciones de precio y cómo completar hoy tu reserva.

¿Cuándo es el saque inicial del Países Bajos vs Serbia de la UEFA Nations League A?

El Países Bajos vs Serbia comenzará en el Philips Stadion de Eindhoven, y por el momento no hay información oficial de retransmisión disponible para este partido.

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UEFA Nations League A - Jornada 4
Philips Stadion

¿Dónde comprar entradas para el Países Bajos vs Serbia?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que gestiona la venta principal de los partidos internacionales de Países Bajos como local. El portal oficial de la KNVB es tu primera opción para conseguir asientos a precio facial durante las fases de preventa y venta general al público.

Si las localidades de la web oficial están agotadas, plataformas secundarias comoStubHub son la opción a seguir.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Países Bajos vs Serbia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la KNVB comienzan en 35 € para el acceso general detrás de las porterías, y suben en función de la categoría del asiento y de la vista en el Philips Stadion.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas en el mercado secundario parten actualmente de 70 € por asiento, con el precio final sujeto a la demanda del mercado en tiempo real y al inventario disponible.

Países Bajos vs Serbia, UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Países Bajos y Serbia

Países Bajos ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Marruecos en la Copa del Mundo el 30 de junio, que puso fin a su recorrido en el torneo. Antes de eso, venció a Suecia por 5-1 y a Túnez por 3-1 en la misma competición, y empató 2-2 con Japón. La selección neerlandesa marcó 12 goles en esos cinco encuentros.

Serbia ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-1 ante México, y también perdió 3-0 tanto contra Cabo Verde como contra España. Sus victorias llegaron frente a Arabia Saudí y Letonia, ambas por 2-1. Serbia marcó ocho goles y encajó 14 en esa racha.

HOL

HOL - Formulario

SWE
W5-1
TUN
W1-3
MAR
L1-1
ALE
D1-1
SER
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5
SER

SER - Formulario

KSA
W2-1
CPV
L3-0
MEX
L5-1
GRE
L1-2
HOL
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/13
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Países Bajos vs Serbia: historial reciente cara a cara

El único partido registrado entre estas selecciones vio a Países Bajos imponerse a Serbia por 1-0 en la Copa del Mundo de 2006 el 11 de junio. Ese único enfrentamiento le da a Países Bajos un registro perfecto en el historial cara a cara.

Cara a cara

HolandaEmpateSerbia
2
0
0
UEFA Nations League A
Serbia badge
Serbia
SER
1
Holanda badge
Holanda
HOL
2
F
World Cup
Serbia badge
Serbia
SER
0
Holanda badge
Holanda
HOL
1
F
3Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2


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