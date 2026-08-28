El Paderborn se enfrenta al Hoffenheim el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

Este partido marca su primer enfrentamiento en la máxima categoría desde mayo de 2020, cuando ambos equipos empataron 1-1 en Paderborn. El Hoffenheim tiene ventaja en el historial general de enfrentamientos directos, con tres victorias en sus últimos cinco duelos oficiales.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

El Paderborn vs Hoffenheim se disputa en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

Bundesliga - Jornada 4 20 sept 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

¿Cómo comprar entradas para el Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre Paderborn y Hoffenheim que se juega en el Home Deluxe Arena de Paderborn, tienes varias opciones principales:

Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del SC Paderborn 07: Como club local, el Paderborn gestiona la principal venta primaria de entradas. Los socios del club y los abonados tienen prioridad, seguidos de una venta al público general en su portal oficial de entradas si todavía quedan asientos disponibles.

Tienda oficial de entradas del TSG 1899 Hoffenheim: Si eres aficionado visitante y buscas sentarte en la grada visitante, las entradas asignadas se gestionan a través del canal oficial de venta de entradas del Hoffenheim para aficionados registrados y socios.

Plataformas secundarias y reventa

Plataformas oficiales de reventa: Ambos clubes cuentan con plataformas oficiales de intercambio de entradas (Zweitmarkt) en las que los abonados que no pueden asistir revenden de forma segura sus asientos a precio nominal.

Mercados de entradas de terceros: Si las asignaciones oficiales se agotan, con frecuencia pueden encontrarse entradas en plataformas secundarias de comparación y compraventa de entradas como StubHub. Los precios en las plataformas secundarias pueden variar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del SC Paderborn 07 como local en el Home Deluxe Arena dependen de la ubicación del asiento, la categoría y de si compras a través de los canales primarios del club o de plataformas secundarias de reventa:

Precios oficiales a valor nominal (taquilla del SC Paderborn)

Localidades de pie (Stehplatz): 14,50 € a 16,50 €

Entradas de asiento (Sitzplatz - estándar a premium): 29,00 € a 39,00 €

Sector visitante (afición del Hoffenheim): Aproximadamente de 14,50 € a 19,00 € para localidades de pie, y hasta 48,00 € para los bloques de asientos visitantes.

Precios en el mercado secundario y de reventa

Admisión general / nivel de entrada: En plataformas de reventa y mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas suelen empezar en torno a 40,00 € a 49,00 € para asientos generales estándar, según la demanda.

Asientos céntricos / de alta demanda: Los asientos más cercanos al centro del campo o de categorías de alta demanda en mercados secundarios pueden alcanzar cifras considerablemente más altas en función de la disponibilidad en cada momento.

Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paderborn vs Hoffenheim

El Paderborn llega a este estreno en la Bundesliga con un resultado oficial este verano. Ganó 4-2 al 1. FC Phoenix Luebeck en la DFB-Pokal el 23 de agosto, su único triunfo en una secuencia que también incluye dos empates ante el Werder Bremen, ambos con 2-2, y una victoria por 2-0 sobre el Osnabrueck en pretemporada. Su única derrota llegó ante el Magdeburg, un 0-2 a finales de julio. En sus últimos cinco partidos, el Paderborn marcó ocho goles y encajó seis.

El Hoffenheim llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 4-0 sobre el Erzgebirge Aue en la DFB-Pokal el 22 de agosto. Antes, empató 2-2 con el Tottenham Hotspur en un amistoso, después de haber perdido 3-0 ante el mismo rival el día anterior. En la pretemporada también logró una victoria por 3-0 sobre el Karlsruher SC y un triunfo por 3-1 frente al Holstein Kiel. El Hoffenheim marcó 12 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Paderborn vs Hoffenheim: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo el 23 de mayo de 2020, en la Bundesliga, cuando Paderborn y Hoffenheim empataron 1-1 en el Home Deluxe Arena. Antes de eso, el Hoffenheim venció 3-0 al Paderborn en Sinsheim en noviembre de 2019. En los cinco enfrentamientos registrados entre ambos, el Hoffenheim ha ganado tres, con un empate y una derrota, y los cinco partidos se han disputado en la Bundesliga o en la 2. Bundesliga.

Clasificación del Paderborn vs Hoffenheim

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Paderborn ocupa la 13.ª posición, mientras que el Hoffenheim está en la 11.ª.