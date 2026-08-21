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Premier League
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Cómo conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Nottingham Forest
Tottenham

Podrías estar sentado en el City Ground para ver si el Forest puede lograr su primera victoria liguera en casa de la temporada

El Nottingham Forest guarda muy buenos recuerdos de los enfrentamientos de la temporada pasada contra el Tottenham Hotspur. Logró una convincente victoria por 3-0 sobre el conjunto del norte de Londres en el City Ground en diciembre, y después repitió el resultado en el duelo de vuelta en marzo.

Después de ver sufrir al Tottenham lejos de casa en el estreno de esta temporada ante el Brentford, el Forest esperará poder causarle muchos problemas al equipo de Roberto De Zerbi cuando ambos se enfrenten en Nottingham el sábado 5 de septiembre, durante la jornada 3.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Tottenham Hotspur?

El Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur se disputa en el City Ground de Nottingham el sábado 5 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

crest
Premier League - Jornada 3
City Ground, Nottingham

Cómo comprar entradas para el Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur de la Premier League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que no hayan tenido éxito en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los límites de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top six o adversarios del derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las bandas y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de entradas para aficionados visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente reducidas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con la máxima puntuación de fidelidad. Prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos de membresía.

Forma

NFO

NFO - Formulario

B04
W2-1
B29
W2-0
LEE
L0-1
LEE
L0-2
LIV
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TOT

TOT - Formulario

TSG
W3-0
TSG
D2-2
BRE
L3-0
CHA
W5-1
NEW
L0-2
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Nottingham ForestEmpateTottenham
4
0
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
10Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Nottingham Forest contra Tottenham alineaciones

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formación
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaJ. McAteeJ. McAteeD. NdoyeD. NdoyeO. AinaO. AinaN. WilliamsN. WilliamsM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapA. KinskyA. KinskyM. van de VenM. van de VenD. UdogieD. UdogieP. PorroP. PorroJ. van HeckeJ. van HeckeR. BentancurR. BentancurM. TelM. TelS. TonaliS. TonaliC. GallagherC. GallagherSavioSavioO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-4-2-1
Nottingham Forest

Once inicial

Tottenham

Suplentes

Manager

  • O. Glasner
  • R. De Zerbi
Nottingham Forest

Lesiones y suspensiones

Tottenham

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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