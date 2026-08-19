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Premier League
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City Ground, Nottingham
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Book Nottingham Forest vs Leeds United Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Nottingham Forest
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Todo lo que necesitas saber para comprar entradas para el estreno del Nottingham Forest en la Premier League

Nottingham Forest arrancó su campaña de la Premier League con una victoria la temporada pasada y buscará otro inicio positivo esta vez, bajo la dirección del exentrenador del Palace, Oliver Glasner. Se enfrenta al Leeds United en el City Ground el sábado 22 de agosto.

El Forest vivió una montaña rusa de emociones la temporada pasada. A pesar de cambiar de entrenador hasta en cuatro ocasiones y de pelear por la permanencia en la Premier League, firmó una memorable campaña europea y enderezó el rumbo bajo la dirección de Vítor Pereira, perdiendo solo uno de sus últimos 10 partidos de la Premier League.

Los aficionados que quieran comprar entradas para el estreno en el City Ground esperarán un duelo entretenido, ya que ambos enfrentamientos entre Forest y Leeds de la temporada pasada terminaron 3-1 a favor del equipo local. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Leeds United?

El Nottingham Forest recibe al Leeds United en el City Ground de Nottingham, con el saque inicial programado para las 15:00 (BST) del sábado 22 de agosto.

crest
Premier League - Jornada 1
City Ground, Nottingham

¿Cómo comprar entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United de la Premier League?

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para partidos hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro prácticamente no existen en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o derbis entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de la grada baja tienen un precio premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de mayor categoría con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

NFO

NFO - Formulario

SCP
L4-1
UDI
L1-0
BAR
L0-1
B04
W2-1
B29
W2-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LEE

LEE - Formulario

SUN
W1-0
LIV
W2-4
RBL
W2-0
MUN
L1-1
FCA
W4-0
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Nottingham ForestEmpateLeeds
2
0
3
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
Amistosos
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds badge
Leeds
LEE
2
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Noticias de los equipos y plantillas

Nottingham Forest contra Leeds alineaciones

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formación
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-3
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeI. SangareI. SangareD. NdoyeD. NdoyeI. JesusI. JesusJ. TraffordJ. TraffordJ. BijolJ. BijolJ. RodonJ. RodonT. MuharemovicT. MuharemovicA. StachA. StachJ. JustinJ. JustinJ. BogleJ. BogleE. AmpaduE. AmpaduB. AaronsonB. AaronsonD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinH. WilsonH. Wilson
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
Nottingham Forest

Once inicial

Leeds

Suplentes

Manager

  • O. Glasner
  • D. Farke
Nottingham Forest

Lesiones y suspensiones

Leeds

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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