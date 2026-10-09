Cómo conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Arsenal: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El Nottingham Forest se enfrenta al Arsenal el domingo 18 de octubre de 2026 en el City Ground de Nottingham.

A lo largo de 109 enfrentamientos históricos en todas las competiciones, el Arsenal tiene ventaja con 56 victorias frente a las 29 del Nottingham Forest, además de 24 empates. Pese al dominio histórico del Arsenal, el City Ground ha demostrado ser un estadio complicado para el Arsenal en los últimos años, como dejó patente la victoria por 1-0 del Forest en mayo de 2023, que acabó con las esperanzas del Arsenal de ganar el título.

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¿Cuándo es el saque inicial del Nottingham Forest vs Arsenal de la Premier League?

Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

¿Cómo comprar entradas para el Nottingham Forest vs Arsenal de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Arsenal, puedes seguir estos métodos oficiales principales en función de en qué zona de aficionados de cada equipo quieras sentarte:

1. Aficionados locales (zonas del Nottingham Forest)

Membresía MyForest: Las entradas para los partidos en casa en el City Ground tienen prioridad para los miembros oficiales de MyForest. Debes darte de alta en una membresía en el portal oficial de venta de entradas del Nottingham Forest.

Fases de venta: Las entradas se ponen a la venta por tramos de puntos de fidelidad en función de la asistencia a partidos anteriores. Si quedan entradas después de que compren los tramos con mayor fidelidad, pasan a los miembros generales de MyForest y, en raras ocasiones, a una venta general al público.

Hospitality oficial: Para acceso garantizado sin puntos de prioridad, puedes comprar paquetes oficiales de hospitality para el día de partido directamente a través del Nottingham Forest o de socios de hospitality autorizados.

2. Aficionados visitantes (zonas del Arsenal)

Asignación de entradas visitantes del Arsenal: Las entradas visitantes en el City Ground se asignan directamente al Arsenal Football Club.

Membresía y puntos fuera de casa: Las entradas visitantes se distribuyen en función del sistema de Away Points del Arsenal. La venta se abre por fases para los abonados de temporada (Platinum/Gold) y los miembros (Silver/Red) según el número de puntos fuera de casa acumulados en partidos anteriores.

Intercambio de entradas visitantes: Si la zona visitante se agota, el Arsenal opera un Away Ticket Exchange oficial para que los miembros compren y vendan entradas a su precio nominal.

3. Plataformas secundarias de entradas

Las plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen tener asientos anunciados por revendedores si las entradas oficiales se agotan, aunque los precios pueden variar respecto a su valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nottingham Forest vs Arsenal de la Premier League?

Los precios oficiales a valor nominal de las entradas para el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Arsenal dependen de si las compras a través de las asignaciones oficiales de los clubes o de plataformas secundarias de reventa:

1. Precios oficiales a valor nominal

Zona visitante (aficionados del Arsenal): Según las reglas de la Premier League, las entradas estándar de adulto para visitantes en el City Ground están limitadas a 30 £ . Los precios reducidos (mayores/jóvenes) oscilan entre 18 £ y 22 £ .

Zona local (aficionados del Nottingham Forest): Las entradas estándar de adulto de Categoría A de la Premier League en el City Ground suelen oscilar entre 42 £ y 55 £ según la grada elegida, mientras que las entradas con descuento oscilan entre 25 £ y 35 £ .

Hospitality oficial el día de partido: Los paquetes premium de hospitality comprados directamente a través del Nottingham Forest parten de aproximadamente 150 £ a 250 £+ por persona.

2. Precios del mercado secundario y de reventa

Si las asignaciones oficiales se han agotado, las entradas anunciadas en plataformas secundarias de venta como StubHub, los precios suelen depender de la alta demanda:

Precios iniciales de reventa: Los precios de reventa para este partido parten de alrededor de 150 £ a 175 £ para asientos básicos en la zona local.

Rango medio de reventa: Las ubicaciones de visión intermedia y las entradas de reventa para la zona visitante se sitúan de media entre 220 £ y 310 £ .

Nottingham Forest vs Arsenal de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Nottingham Forest y Arsenal

El Nottingham Forest ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Tottenham Hotspur en la Premier League el 5 de septiembre. El Forest también empató 2-2 con el Liverpool antes de sufrir derrotas ante el Leeds United tanto en la Carabao Cup (0-2) como en la Premier League (0-1). A lo largo de esos cinco partidos, el Forest marcó dos goles y encajó cinco.

El Arsenal ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Nápoles en la Champions League el 9 de septiembre, y también venció 2-1 al Chelsea en la Premier League el 6 de septiembre. El Arsenal derrotó al Aston Villa por 1-0, al Coventry City por 3-0 y al Manchester City por 3-0 en la Community Shield durante esa racha. El Arsenal marcó diez goles y encajó solo dos en esos cinco partidos.

Nottingham Forest vs Arsenal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó con empate 0-0 en el City Ground el 17 de enero de 2026 en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Arsenal ha ganado tres, con dos de esas victorias por 3-0 en el Emirates Stadium. El Nottingham Forest no ha vencido al Arsenal en ninguno de los cinco partidos más recientes, y los otros dos terminaron en empate. El Arsenal ha marcado ocho goles en ese periodo y solo ha encajado uno.