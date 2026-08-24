Cómo conseguir entradas para el Niza vs Le Mans: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Nice se mide al Le Mans el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.

Ambos clubes llegan a este partido con el objetivo de sumar puntos clave para ganar impulso en las primeras jornadas de la temporada nacional. Históricamente, la última vez que ambos equipos se enfrentaron en un partido oficial fue en octubre de 2019 en la Coupe de la Ligue, cuando el Le Mans logró una victoria en casa por 3-2.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Nice vs Le Mans, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Nice vs Le Mans de la Ligue 1?

El Nice se enfrenta al Le Mans en el Allianz Riviera de Niza, con el inicio programado según el calendario oficial de la Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 3 5 sept 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Cómo comprar entradas para el Nice vs Le Mans de la Ligue 1

Puedes comprar entradas para el partido OGC Nice vs Le Mans FC en el Allianz Riviera a través de varias opciones oficiales y de reventa:

1. Taquilla oficial del club

Compra entradas oficiales a través de la taquilla oficial del OGC Nice para recibir entradas electrónicas auténticas directamente en tu móvil y acceder al estadio mediante escaneo.

2. Plataformas secundarias y de reventa

Busca opciones secundarias o de reventa en plataformas como StubHub si las localidades principales se agotan en la web oficial.

Cuánto cuestan las entradas para el Nice vs Le Mans de la Ligue 1

Los precios de las entradas para el OGC Nice vs Le Mans FC en el Allianz Riviera el 5 de septiembre de 2026 se desglosan de la siguiente manera:

1. Taquilla oficial del club

Las entradas estándar a precio oficial compradas directamente a través de la taquilla oficial del OGC Nice suelen oscilar entre 13 £ y 35 £ (15 € a 40 €) según la zona.

2. Plataformas secundarias y de reventa

En plataformas de mercado secundario como StubHub, los precios suelen arrancar en torno a 23 £ a 30 £ (30 $ a 39 $) para las localidades más básicas y alcanzan una media aproximada de 70 £ (92 $) para las mejores vistas del estadio.

Nice vs Le Mans de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Nice y del Le Mans

El Nice afronta la nueva temporada de la Ligue 1 después de haber disputado cinco amistosos, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 ante el Hull City el 15 de agosto, después de otro empate sin goles frente al Cagliari una semana antes. El punto más destacado de su pretemporada llegó con una victoria por 3-0 sobre el Marsella a finales de julio. El Nice marcó siete goles en sus cinco partidos de preparación y encajó dos, con la derrota llegando ante la Juventus.

El Le Mans cerró la pretemporada con tres victorias, un empate y una derrota en cinco partidos. Su último encuentro terminó con una derrota por 1-0 ante el Le Havre el 15 de agosto. Antes, en pretemporada, venció al Angers por 3-2 y al Nantes por 1-0, además de superar al Versailles por 3-1. El Le Mans marcó nueve goles en total en sus amistosos y encajó cinco.

Nice vs Le Mans: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en marzo de 2010, cuando el Nice ganó 1-0 a domicilio al Le Mans en la Ligue 1. En los cinco duelos directos registrados, el Nice tiene ventaja con dos victorias por una del Le Mans, mientras que dos partidos terminaron en empate. Los equipos no se han enfrentado en un partido oficial desde ese choque de 2010.

Clasificación del Nice vs Le Mans

En la clasificación actual de la Ligue 1, el Le Mans ocupa la sexta posición, mientras que el Nice es duodécimo.