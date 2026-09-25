Cómo conseguir entradas para el Niza vs Estrasburgo: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Buen partido entre Niza y Estrasburgo el domingo 11 de octubre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.

Sus enfrentamientos ligueros de la temporada 2025-26 fueron muy disputados, con un empate 1-1 en Niza en enero de 2026 antes de que Estrasburgo lograra una victoria por 3-1 en el Stade de la Meinau en abril de 2026. Niza se tomó la revancha más tarde ese mismo mes al derrotar a Estrasburgo por 2-0 a domicilio en las semifinales de la Coupe de France.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Niza vs Estrasburgo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Niza vs Estrasburgo de la Ligue 1?

El Niza vs Estrasburgo comienza el domingo 11 de octubre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.

Ligue 1 - Jornada 6 11 oct 2026 - 09:00 Allianz Riviera

¿Cómo comprar entradas para el Niza vs Estrasburgo de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de OGC Nice vs. RC Strasbourg de la Ligue 1 el 11 de octubre de 2026 en el Allianz Riviera, puedes seguir estas principales opciones de compra:

1. Sitio web oficial de venta de entradas del OGC Nice

El método más directo es comprarlas a través del portal oficial de entradas del OGC Nice. Crea una cuenta en la plataforma de venta de entradas del OGC Nice. Selecciona el partido contra Estrasburgo, elige tu sector/asiento preferido en el mapa del estadio Allianz Riviera y completa el pago online.

2. Sector oficial para aficionados visitantes (para seguidores de Estrasburgo)

Si apoyas a Estrasburgo y quieres sentarte en la sección visitante, las entradas suelen gestionarse directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del RC Strasbourg o de las asignaciones oficiales de peñas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Niza vs Estrasburgo de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de OGC Nice vs. RC Strasbourg de la Ligue 1 en el Allianz Riviera varían según las categorías de asientos y las plataformas de compra:

1. Entradas directas / estándar (canal oficial)

Entrada general: Los asientos estándar para partidos habituales de Ligue 1 suelen oscilar entre 10 € y 50 € , según la ubicación (por ejemplo, detrás de la portería frente a las tribunas centrales principales).

Niza vs Estrasburgo de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Forma de Niza y Estrasburgo

Niza ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante Le Mans en la Ligue 1, después de una derrota por 3-0 frente al Paris FC. En esos cinco partidos, Niza ha marcado dos goles y ha encajado cuatro, lo que refleja sus problemas de cara a portería. Tres empates consecutivos anteriormente en esta racha subrayan a un equipo al que le ha resultado difícil encontrar regularidad.

Estrasburgo ha sido mucho más productivo, con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un contundente triunfo por 6-2 en el campo del Troyes en la Ligue 1, y también venció al Lens por 2-1 en su anterior partido liguero. El equipo de Oliveira ha marcado 10 goles en esos cinco encuentros, aunque una derrota por 4-0 frente al Marsella demuestra que puede ser vulnerable ante rivales de primer nivel.

Niza vs Estrasburgo: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en la Coupe de France en abril de 2026, cuando Niza ganó 2-0 a domicilio ante Estrasburgo. Antes de eso, Estrasburgo venció a Niza por 3-1 en casa en un partido de la Ligue 1 en abril de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Niza ha ganado dos, con dos empates y una victoria de Estrasburgo, y los equipos han sumado 13 goles entre esos encuentros.