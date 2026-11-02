El Niza recibe al Paris Saint-Germain el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en marzo de 2026, el Paris Saint-Germain se impuso con contundencia por 0-4 a domicilio ante el Niza. Con ambos clubes preparándose para su próximo partido, el Niza buscará cambiar la historia reciente y darle la vuelta a su suerte frente al vigente dominador.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Niza contra el Paris Saint-Germain, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Niza contra el Paris Saint-Germain de la Ligue 1?

El Niza contra el Paris Saint-Germain se disputa en el Allianz Riviera de Niza el sábado 21 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 11 21 nov 2026 - 11:15 Allianz Riviera

¿Cómo comprar entradas para el Niza contra el Paris Saint-Germain de la Ligue 1?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el OGC Niza y el Paris Saint-Germain en el Allianz Riviera:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La vía más directa y segura es consultar las páginas web oficiales del OGC Niza o del Paris Saint-Germain, donde se ponen a la venta entradas para la afición local y visitante según la disponibilidad y el tipo de abono.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Niza contra el Paris Saint-Germain de la Ligue 1?

Este es el desglose de precios y opciones de entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el OGC Niza y el Paris Saint-Germain en el Allianz Riviera:

1. Canales oficiales de los clubes

Asientos de categoría estándar: Las entradas oficiales a su precio original, compradas directamente al OGC Niza, suelen costar a partir de 25 € a 40 € en las gradas superiores o detrás de las porterías. Los precios aumentan en partidos de gran repercusión contra rivales destacados como el PSG.

Las entradas oficiales a su precio original, compradas directamente al OGC Niza, suelen costar a partir de en las gradas superiores o detrás de las porterías. Los precios aumentan en partidos de gran repercusión contra rivales destacados como el PSG. Tribuna central y asientos junto a las bandas: Los asientos de categoría superior en las gradas inferiores e intermedias junto a la línea de banda suelen costar entre 70 € y 150 € en la venta oficial del club, dependiendo del nivel y de la ubicación exacta del sector.

Los asientos de categoría superior en las gradas inferiores e intermedias junto a la línea de banda suelen costar entre en la venta oficial del club, dependiendo del nivel y de la ubicación exacta del sector. Paquetes VIP y de hospitalidad: Las experiencias VIP oficiales del club para el día del partido, que incluyen asientos acolchados, acceso a salas exclusivas y servicio de restauración, cuestan desde 250 € hasta más de 500 € por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada superior / opción económica: Los precios parten de unos 90 € a 100 € .

Los precios parten de unos . Grada inferior estándar: Los asientos habituales junto a las bandas y en la grada inferior cuestan, por lo general, entre 115 € y 160 € de media.

Los asientos habituales junto a las bandas y en la grada inferior cuestan, por lo general, entre de media. Asientos prémium y para grupos: Se ofrecen con frecuencia por entre 180 € y más de 300 €, según la disponibilidad exacta y la demanda de cada sector.

Niza contra Paris Saint-Germain en la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Niza y el Paris Saint-Germain

El Niza ha mostrado irregularidad en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 en casa ante el Lyon, y durante esa racha también cayó por 1-0 a domicilio ante el Auxerre. Sus dos triunfos, contra el Estrasburgo y el Lille, llegaron ambos por 2-1, lo que apunta a un equipo capaz de sacar adelante los partidos, pero propenso a dejarse puntos ante rivales directos.

El PSG llega en un gran momento tras ganar sus cinco partidos más recientes entre la Ligue 1 y la Champions League. Su último resultado liguero fue una victoria por 1-3 a domicilio ante el Estrasburgo, entre dos triunfos europeos frente al Manchester City y el Barcelona. En esos cinco partidos, el PSG marcó 13 goles y encajó siete. Su victoria por 4-2 ante el Barcelona fue el resultado más reciente y llamativo de la serie.

Niza contra Paris Saint-Germain: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en marzo de 2026, cuando el PSG ganó por 0-4 en el Allianz Riviera, el mismo estadio que acoge este partido. En sus últimos cinco enfrentamientos directos en la Ligue 1, el PSG tiene una clara ventaja, con tres victorias por una del Niza y un empate. El PSG ha marcado 10 goles en esos cinco partidos, mientras que el Niza ha anotado cinco.