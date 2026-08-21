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Cómo conseguir entradas para el Newcastle United vs Bournemouth: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Todo lo que necesitas saber para ver el próximo y apasionante partido del Newcastle en casa en la Premier League

El estreno de temporada del Newcastle contra el Liverpool en St James' se había promocionado como un duelo imperdible y los comentarios previos de los analistas dieron en el clavo. Aunque el Newcastle dejó escapar 3 puntos de sus manos, con el Liverpool logrando el empate en los últimos minutos desde el punto de penalti, los aficionados disfrutaron de un thriller de infarto de principio a fin.

Lo siguiente para el conjunto blanquinegro en su estadio del noreste será el Bournemouth, el sábado 5 de septiembre, durante la jornada 3.

Con los últimos tres partidos entre ambos en St James' dejando 12 goles, podrías asistir a un encuentro espectacular si consigues entradas hoy. Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el Newcastle United vs Bournemouth, incluido dónde adquirirlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Newcastle United y Bournemouth?

El Newcastle United se enfrenta al Bournemouth en St James' Park, en Newcastle, el sábado 5 de septiembre, con el saque inicial programado para las 12:30 BST.

crest
Premier League - Jornada 3
St James' Park

Cómo comprar entradas para el Newcastle United vs Bournemouth de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de sus socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante una ventana determinada, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: las ventas abiertas al público general no socio son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United vs Bournemouth de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: la mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los enfrentamientos de mayor cartel contra rivales del top six o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que las localidades en la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una Official Club Membership activa y de pago para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas de visitante tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a los abonados de mayor nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

Forma

NEW

NEW - Formulario

B04
L1-2
STR
L1-1
LIV
D2-2
WBA
W3-2
TOT
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BOU

BOU - Formulario

GEN
W10-1
BET
D2-2
M05
L2-1
MCI
L2-1
EVE
D1-1
Gol marcado (encajado)
15/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Historial reciente entre ambos

Cara a cara

NewcastleEmpateBournemouth
1
2
2
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
F
Copa
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

Noticias de los equipos y plantillas

Newcastle contra Bournemouth alineaciones

4-2-3-1
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Formación
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawA. DedicA. DedicJ. WillockJ. WillockA. ElangaA. ElangaN. GonzalezN. GonzalezH. BarnesH. BarnesL. MileyL. MileyY. WissaY. WissaD. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertA. SmithA. SmithJ. HillJ. HillT. AdamsT. AdamsRayanRayanA. ScottA. ScottJ. KluivertJ. KluivertM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Newcastle

Once inicial

Bournemouth

Suplentes

Manager

  • M. Jaissle
  • M. Rose
Newcastle

Lesiones y suspensiones

Bournemouth

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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