El Newcastle United recibe al Manchester United el miércoles 2 de Desember de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en marzo de 2026, el Newcastle logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Manchester United en casa. Antes de ese encuentro, el Manchester United se impuso por un ajustado 1-0 en Old Trafford en diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United contra el Manchester United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Newcastle United contra el Manchester United de la Premier League?

El Newcastle United contra el Manchester United comienza en St James' Park, en Newcastle upon Tyne, el miércoles 2 de Desember de 2026.

Premier League - Jornada 13 2 dic 2026 - 15:15 St James' Park

¿Cómo comprar entradas para el Newcastle United contra el Manchester United de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Newcastle United y el Manchester United, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Compra directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas del Newcastle United o del Manchester United. Normalmente, los socios y abonados de los clubes tienen prioridad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United contra el Manchester United de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el Newcastle United contra el Manchester United de la Premier League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales para adultos: Suelen costar entre 45 £ y 80 £ .

Suelen costar entre . Entradas con descuento y para menores: Por lo general, parten de unos 20 £ a 35 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas generales: Los asientos en la grada superior parten de unos 100 £ a 150 £ .

Los asientos en la grada superior parten de unos . Asientos prémium y en los laterales: Los precios van desde 200 £ hasta superar los 400 £.

Newcastle United contra Manchester United de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Newcastle United y el Manchester United

El Newcastle ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de la Premier League, ha perdido otros dos y ha empatado uno. En esa racha ha marcado siete goles y ha encajado siete. Su partido más reciente terminó con una victoria por 2-0 a domicilio ante el Crystal Palace, y antes también ganó 2-1 al Hull City. Las derrotas consecutivas frente al Leeds United y el Aston Villa supusieron un bajón, pero el equipo de Jaissle reaccionó con un resultado positivo.

El Manchester United ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado dos, sin conseguir ninguna victoria. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth. También perdió 4-1 contra el Como en la Champions League y 2-0 frente al Atlético de Madrid, mientras que empató sus dos partidos de la Premier League ante el Leeds United y el Tottenham. El United solo ha marcado dos goles en esos cinco encuentros y ha encajado diez.

Newcastle United contra Manchester United: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en marzo de 2026, cuando el Newcastle ganó 2-1 en St James' Park. En sus últimos cinco duelos, el Newcastle ha ganado dos, el Manchester United otros dos y uno terminó en empate. El Newcastle marcó diez goles en esos cinco partidos y el Manchester United, nueve, lo que refleja lo igualados que han estado sus enfrentamientos recientes.