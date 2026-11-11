El Newcastle United recibe al Sunderland el domingo 6 de diciembre de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne.

En su enfrentamiento más reciente de Premier League, disputado el 22 de marzo de 2026, el Sunderland logró una emocionante victoria a domicilio por 1-2 en St James' Park. Ese resultado prolongó su reciente dominio en este duelo, después de imponerse por un ajustado 1-0 al Newcastle en la temporada 2025-26.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United contra el Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Newcastle United contra el Sunderland de Premier League?

El Newcastle United contra el Sunderland se disputa el domingo 6 de diciembre de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne.

Premier League - Jornada 14 6 dic 2026 - 09:00 St James' Park

¿Cómo comprar entradas para el Newcastle United contra el Sunderland de Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de Premier League entre el Leeds United y el Ipswich Town, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas se distribuyen principalmente a través del portal oficial del Newcastle United para los aficionados locales y de los canales oficiales del Sunderland AFC para los visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Premier League cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United contra el Sunderland de Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Premier League entre el Newcastle United y el Sunderland:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: Suelen costar aproximadamente entre 45 £ y 85 £ .

Suelen costar aproximadamente entre . Paquetes oficiales de hospitality: Por lo general, parten de 200 £ y llegan a 400 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Localidades generales: suelen partir de unos 150 £ a 280 £ .

suelen partir de unos . Localidades en los laterales o en la grada superior: Suelen costar entre 325 £ y 545 £.

Newcastle United contra Sunderland de Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Newcastle United y el Sunderland

El Newcastle ha ganado uno, no ha empatado ninguno y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 0-1 ante el Everton en la Premier League, después de caer por 3-1 ante el mismo rival en la Carabao Cup. Su único resultado positivo en esa racha fue una victoria a domicilio por 0-2 frente al Crystal Palace. En esos cinco partidos, el Newcastle solo ha marcado cuatro goles y ha encajado siete. Las derrotas consecutivas ponen de manifiesto sus dificultades para encontrar regularidad tanto en ataque como en defensa.

El Sunderland ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Dinamo Zagreb en la Europa League, después de caer por 3-1 frente al Coventry City en la Premier League. La victoria por 3-2 sobre el Brentford en la Carabao Cup fue su único triunfo en esa racha. El Sunderland ha marcado seis goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros, y el empate sin goles ante el Leeds United fue el único en el que mantuvo su portería a cero.

Newcastle United contra Sunderland: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en la Premier League el 22 de marzo de 2026, cuando el Sunderland ganó por 1-2 en St James' Park. Antes, el Sunderland había vencido al Newcastle en casa por 1-0 en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Sunderland presenta el mejor balance reciente, con dos victorias frente a una del Newcastle y un empate, aunque esa serie también incluye un triunfo del Newcastle por 0-3 en un partido de la FA Cup en enero de 2024.