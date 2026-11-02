Cómo conseguir entradas para el Newcastle United-Arsenal: precios para el partido de la Premier League, información sobre el encuentro, venta de última hora y más

El Newcastle United recibe al Arsenal el sábado 21 de noviembre de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne, el sábado.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 25 de abril de 2026, el Arsenal logró una ajustada victoria por 1-0 en el Emirates Stadium. El Arsenal ha llevado generalmente la iniciativa en los duelos recientes, con cuatro triunfos en sus últimos seis partidos contra el Newcastle United en todas las competiciones.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United-Arsenal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Newcastle United-Arsenal de la Premier League?

El Newcastle United-Arsenal se disputa en St James' Park, en Newcastle upon Tyne, el sábado 21 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 12:30 St James' Park

¿Cómo comprar entradas para el Newcastle United-Arsenal de la Premier League?

Si buscas entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Newcastle United y el Arsenal en St James' Park, tienes varias opciones principales según tu condición de socio y tus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Socios y abonados del Newcastle United: Las entradas para el equipo local pueden comprarse directamente en el portal oficial de venta de entradas del Newcastle United, por teléfono o en las taquillas de St James' Park. Por lo general, salen a la venta en fases de prioridad según la categoría de socio.

Las entradas para el equipo local pueden comprarse directamente en el portal oficial de venta de entradas del Newcastle United, por teléfono o en las taquillas de St James' Park. Por lo general, salen a la venta en fases de prioridad según la categoría de socio. Cupo de entradas para la afición visitante del Arsenal: Los aficionados del Arsenal pueden solicitar entradas a través de la web oficial del club. Las entradas para visitantes se distribuyen entre los socios según los puntos acumulados para partidos fuera de casa y la categoría de socio, como las categorías Silver y Red. A quienes obtengan entrada se les asignarán asientos en la grada Leazes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United-Arsenal de la Premier League?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Newcastle United y el Arsenal varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para adultos: El precio nominal para los partidos de máxima categoría, la categoría A, en St James' Park suele oscilar aproximadamente entre 39 £ y 75 £ según la ubicación del asiento en el estadio.

El precio nominal para los partidos de máxima categoría, la categoría A, en St James' Park suele oscilar aproximadamente entre según la ubicación del asiento en el estadio. Entradas con descuento para menores y personas mayores: Hay entradas con descuento para menores y personas mayores, generalmente con precios de entre 21 £ y 58 £ según la franja de edad y el sector del estadio.

Hay entradas con descuento para menores y personas mayores, generalmente con precios de entre según la franja de edad y el sector del estadio. Paquetes de hospitalidad: Las opciones oficiales de hospitalidad del club parten de precios más altos y ofrecen acceso a salas exclusivas y asientos acolchados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Precios de partida: Comienzan en torno a 93 £ para asientos en la zona alta de las gradas situadas detrás de las porterías.

Comienzan en torno a para asientos en la zona alta de las gradas situadas detrás de las porterías. Precio medio de mercado: Se sitúa entre 332 £ y 373 £ según la oferta y la demanda en cada momento.

Se sitúa entre según la oferta y la demanda en cada momento. Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: Los paquetes VIP y de hospitalidad en el mercado secundario pueden costar desde 283 £.

Newcastle United-Arsenal de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Newcastle United y el Arsenal

El Newcastle ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Aston Villa en la Premier League. En esa racha también sufrió sendas derrotas abultadas por 4-1 frente al Coventry City y el Leeds United. Sus dos victorias llegaron contra el Hull City, por 2-1 en la Premier League, y el Millwall, por 1-0 en la Copa de la Liga. En esos cinco partidos, el Newcastle marcó ocho goles y encajó otros ocho, reflejo de su irregularidad tanto en ataque como en defensa.

El Arsenal ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Nottingham Forest en la Premier League, después de vencer por 3-0 al Lille en la Champions League. Entre las derrotas de esa racha figura la sufrida ante el Brighton por 3-0 en la Premier League, mientras que completan el balance las victorias frente al Leeds United por 2-1 y al Ipswich Town por 4-2 en la Copa de la Liga. El Arsenal ha marcado 10 goles en esos cinco partidos.

Newcastle United-Arsenal: Resultados recientes entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Premier League el 25 de abril de 2026, cuando el Arsenal recibió al Newcastle United y ganó por 1-0. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Arsenal ha ganado tres y el Newcastle ha logrado una victoria: un 2-0 en la Copa de la Liga en St James' Park en febrero de 2025. El otro partido terminó con victoria del Arsenal por 2-1 en St James' Park en septiembre de 2025.