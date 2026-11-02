El Newcastle United recibe al Arsenal el sábado 21 de noviembre de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne, el sábado.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 25 de abril de 2026, el Arsenal logró una ajustada victoria por 1-0 en el Emirates Stadium. En general, el Arsenal ha llevado la iniciativa en los últimos duelos entre ambos, con cuatro victorias en sus seis enfrentamientos más recientes contra el Newcastle United en todas las competiciones.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United contra el Arsenal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Newcastle United contra el Arsenal de la Premier League?

El Newcastle United contra el Arsenal se disputa en St James' Park, en Newcastle upon Tyne, el sábado 21 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 12:30 St James' Park

¿Cómo comprar entradas para el Newcastle United contra el Arsenal de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Newcastle United y el Arsenal en St James' Park, hay varias opciones principales según tu condición de socio y tus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Socios y abonados del Newcastle United: Las entradas para el equipo local se pueden comprar directamente en el portal oficial de venta de entradas del Newcastle United, por teléfono o en la taquilla de St James' Park. Suelen ponerse a la venta por fases prioritarias según la categoría de socio.

Las entradas para el equipo local se pueden comprar directamente en el portal oficial de venta de entradas del Newcastle United, por teléfono o en la taquilla de St James' Park. Suelen ponerse a la venta por fases prioritarias según la categoría de socio. Entradas asignadas al Arsenal como visitante: Los aficionados del Arsenal pueden solicitarlas a través de la web oficial del club. Las entradas para visitantes se distribuyen entre los socios según los puntos acumulados para desplazamientos y su categoría de socio, como Silver y Red. Quienes obtengan una entrada tendrán asiento en la grada Leazes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United contra el Arsenal de la Premier League?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Newcastle United y el Arsenal varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para adultos: El precio nominal de las entradas para los partidos de máxima categoría A en St James' Park suele oscilar entre aproximadamente 39 y 75 £ según la ubicación del asiento en el estadio.

El precio nominal de las entradas para los partidos de máxima categoría A en St James' Park suele oscilar entre aproximadamente según la ubicación del asiento en el estadio. Entradas con descuento para mayores y menores: Hay entradas con descuento para menores y personas mayores, generalmente a precios de entre 21 y 58 £ según la franja de edad y la zona del asiento.

Hay entradas con descuento para menores y personas mayores, generalmente a precios de entre según la franja de edad y la zona del asiento. Paquetes de hospitalidad: Las opciones oficiales de hospitalidad del club parten de precios más altos e incluyen acceso a salas exclusivas y asientos acolchados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Precios iniciales: Parten de unos 93 £ para asientos de la zona superior detrás de las porterías.

Parten de unos para asientos de la zona superior detrás de las porterías. Precio medio de mercado: Se sitúa entre 332 y 373 £ según la oferta y la demanda en cada momento.

Se sitúa entre según la oferta y la demanda en cada momento. Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Los paquetes VIP y de hospitalidad en el mercado secundario pueden costar a partir de 283 £.

Newcastle United contra Arsenal en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Newcastle United y el Arsenal

El Newcastle ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Aston Villa en la Premier League. En esa serie también sufrió sendas derrotas abultadas por 4-1 contra el Coventry City y el Leeds United. Sus dos victorias fueron ante el Hull City, por 2-1 en la Premier League, y el Millwall, por 1-0 en la Carabao Cup. En esos cinco partidos, el Newcastle marcó ocho goles y encajó ocho, reflejo de su irregularidad tanto en ataque como en defensa.

El Arsenal ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 en la Premier League a domicilio ante el Nottingham Forest, después de imponerse al Lille por 3-0 en la Champions League. La derrota en esa serie llegó ante el Brighton, por 3-0 en la Premier League, mientras que las victorias frente al Leeds United, por 2-1, y el Ipswich Town, por 4-2 en la Carabao Cup, completan el balance. El Arsenal ha marcado 10 goles en esos cinco partidos.

Newcastle United contra Arsenal: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Premier League el 25 de abril de 2026, cuando el Arsenal recibió al Newcastle United y ganó 1-0. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Arsenal ha ganado tres y el Newcastle ha conseguido una victoria, por 2-0 en la Carabao Cup en St James' Park en febrero de 2025. El otro partido terminó 2-1 a favor del Arsenal en St James' Park en septiembre de 2025.