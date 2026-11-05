Neom SC recibe al Al-Taawoun el jueves 26 de noviembre de 2026 en el King Khalid Sport City Stadium de Tabuk.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en marzo de 2026, los dos equipos empataron 2-2 en un entretenido partido en el King Khalid Sport City Stadium. El encuentro tuvo una emocionante remontada en los últimos minutos, culminada con un gol del empate de Mohammed Al Kuwaykibi para el Al-Taawoun que selló el reparto de puntos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Neom SC contra el Al-Taawoun, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Neom SC contra el Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

El Neom SC contra el Al-Taawoun se juega en el King Khalid Sport City Stadium de Tabuk el jueves 26 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 15 26 nov 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Neom SC contra el Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo encuentro, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Neom SC contra el Al-Taawoun:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Las entradas se distribuyen principalmente a través de las plataformas oficiales de venta o de las taquillas físicas vinculadas al NEOM SC como equipo local.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Neom SC contra el Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre el Neom SC y el Al-Taawoun:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar o de acceso general: De 30 a 100 SAR.

De 30 a 100 SAR. Asientos prémium y junto al terreno de juego: De 250 a 600 SAR.

De 250 a 600 SAR. Paquetes VIP y de hospitalidad: Desde 1.200 SAR.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa en la grada superior detrás de la portería: Aproximadamente de 1.800 a más de 2.400 SAR .

Aproximadamente de . Reventa en la grada inferior detrás de la portería: Aproximadamente de 2.300 a más de 2.800 SAR .

Aproximadamente de . Reventa en los laterales y zonas prémium: Más de 3.000 SAR.

Neom SC contra Al-Taawoun en la Saudi Pro League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Neom SC y el Al-Taawoun

El Neom ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con ocho goles a favor y cinco en contra. Su encuentro más reciente fue una victoria en casa por 2-0 ante el Abha en la Saudi Pro League, un resultado que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas. Antes cayó por 1-0 frente al Al Nassr y perdió por 1-0 ante el Al-Ettifaq, aunque la victoria por 4-2 contra el Al Fateh en septiembre demostró su potencial ofensivo cuando tiene un buen día. El equipo de Galtier ha demostrado que puede marcar con facilidad, pero ha sido irregular en defensa.

Los últimos cinco partidos del Al-Taawoun dibujan un panorama más sombrío. Ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas, y ha encajado siete goles. Su último encuentro terminó con una derrota por 2-1 ante el Al Riyadh, después de perder por 1-0 contra el Al Qadsiah la semana anterior. La única nota positiva fue la victoria por 2-1 frente al Al-Rayyan en la Liga de Campeones Dos de la AFC, que sirvió de poco consuelo dadas sus dificultades en la competición nacional. El equipo de Rasovic solo ha marcado cinco goles en esos cinco partidos y todavía no ha encontrado la solidez defensiva necesaria para frenar su caída.

Neom SC contra Al-Taawoun: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes terminó con un empate 2-2 en el King Khalid Sport City Stadium en marzo de 2026, un resultado que puso de manifiesto lo igualado que puede estar este duelo pese a la distancia actual entre ambos equipos. Antes, empataron 1-1 cuando el Al-Taawoun recibió al Neom en noviembre de 2025. En los dos enfrentamientos más recientes de los que hay constancia, ninguno de los dos equipos ha logrado ganar y los cuatro goles se han repartido por igual.