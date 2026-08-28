El Mónaco se enfrenta al Lens el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade Louis II de Mónaco.

En su anterior thriller de alta anotación, en febrero de 2026, el Mónaco superó al Lens con una dramática victoria por 3-2 a domicilio en el Stade Bollaert-Delelis. Ambas plantillas cuentan con una gran variedad de talento ofensivo, lo que promete un duelo intenso mientras el Lens busca revancha lejos de casa.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Mónaco vs Lens, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Mónaco vs Lens de la Ligue 1?

El Mónaco vs Lens se disputa en el Stade Louis II de Mónaco, con el saque inicial programado para este partido de Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 5 18 sept 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

¿Cómo comprar entradas para el Mónaco vs Lens de la Ligue 1?

Las entradas para el partido de Ligue 1 entre el AS Mónaco y el RC Lens en el Stade Louis II pueden comprarse a través de los canales oficiales del club o de mercados secundarios autorizados de entradas:

Sitio web oficial de venta de entradas del AS Mónaco: El lugar principal y más seguro para comprar entradas es directamente la tienda oficial online de entradas del AS Mónaco.

Taquilla del Stade Louis II: Las entradas suelen estar disponibles en la taquilla del estadio en Mónaco los días de partido, sujetas a disponibilidad.

Mercados secundarios y agregadores: Si se agota la asignación oficial, hay entradas disponibles en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mónaco vs Lens de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el AS Mónaco y el RC Lens en el Stade Louis II varían según la grada elegida y la plataforma de compra:

Entradas oficiales del club (valor nominal): Directamente desde la plataforma oficial de venta de entradas del AS Mónaco o la taquilla del estadio, las entradas estándar para el partido suelen empezar en torno a 15 € a 25 € para asientos detrás de las porterías (Populaires/Secondes) y oscilar entre 35 € y 80 €+ para asientos centrales en las gradas laterales (Premières/Honneur).

Mercados secundarios de reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios empiezan actualmente en aproximadamente 48 € a 50 € para asientos de categorías de acceso, mientras que las opciones medias de asiento se venden en torno a 110 € a 115 € .

Paquetes VIP y hospitality: Las experiencias prémium y de hospitality empiezan aproximadamente en 110 € a 130 € por persona.

Mónaco vs Lens, Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Mónaco y el Lens

El Mónaco ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-1 sobre el Gornik Zabrze en la fase de clasificación de la Conference League el 27 de agosto, y también venció 1-0 a Le Havre en la Ligue 1 el 23 de agosto. Su única derrota en esa racha llegó ante el Coventry City en un amistoso de pretemporada, por 2-0. El Mónaco ha marcado diez goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.

El Lens también ha ganado tres de sus últimos cinco, con dos derrotas. Su resultado más reciente fue un triunfo por 5-2 sobre el Auxerre en la Ligue 1 el 22 de agosto, y venció 1-0 al Paris Saint-Germain en la Supercopa el 16 de agosto. Antes, en la pretemporada, el Lens derrotó 3-1 al Villarreal, aunque las derrotas ante el Sunderland y un empate sin goles con el Famalicao alteraron su preparación. El Lens marcó nueve goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Mónaco vs Lens: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en la Ligue 1 el 21 de febrero de 2026, cuando el Mónaco ganó 2-3 a domicilio al Lens. Antes de eso, el Mónaco recibió al Lens en noviembre de 2025 y perdió 1-4 en el Stade Louis II. En los últimos cinco partidos de Ligue 1 entre ambos clubes, el Lens presenta el balance más sólido con dos victorias, mientras que el Mónaco ha ganado dos y un partido terminó en empate.