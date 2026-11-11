¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Ligue 1
team-logoMónaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoAngers
Book Monaco vs Angers Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Mónaco-Angers: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Mónaco
Angers
Ligue 1

El Mónaco se enfrenta al Angers en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas.

El Monaco recibe al Angers el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Stade Louis II de Mónaco.

Monaco y Angers han protagonizado una rivalidad competitiva en la Ligue 1. Su enfrentamiento liguero más reciente tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Monaco logró una cómoda victoria por 2-0 en el Stade Louis II. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Monaco lleva ventaja con tres victorias, mientras que el Angers consiguió un triunfo y un empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Monaco-Angers, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Monaco-Angers de la Ligue 1?

El Monaco-Angers se juega en el Stade Louis II de Mónaco. Por el momento, no hay información oficial sobre la retransmisión del partido.

crest
Ligue 1 - Jornada 13
Stade Louis II, Monaco

¿Cómo comprar entradas para el Monaco-Angers de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Monaco-Angers de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Web oficial del AS Monaco: La fuente principal y más fiable para comprar entradas ordinarias directamente es el portal oficial de venta de entradas del AS Monaco, donde puedes elegir entre distintas zonas del Stade Louis II.
  • Canales oficiales del Angers SCO: Para los aficionados visitantes que se desplacen al partido, las entradas suelen distribuirse a través de la plataforma oficial de venta del Angers SCO o asignarse directamente a sus grupos de aficionados.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas ofrecidas por los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas ordinarias en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las entradas de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Monaco-Angers de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Monaco-Angers de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas de categoría estándar: Desde unos 35 € hasta 50 €.
  • Asientos de categoría intermedia y en los laterales: Suelen costar entre 60 € y 100 €.
  • Paquetes de hospitalidad y VIP: Pueden costar desde 150 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Opciones detrás de las porterías y en la grada superior: Desde unos 48 € hasta 58 €.
  • Entradas ordinarias y asientos de categoría intermedia: Suelen anunciarse por entre 65 € y 120 €.
  • Reventa de entradas prémium y zonas VIP: Pueden costar desde 140 € hasta más de 400 €.

Monaco-Angers de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Monaco y Angers

El Monaco ha ganado uno, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su encuentro liguero más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Paris FC el 1 de noviembre. Antes había empatado 1-1 con el Lille, y su única victoria liguera en esa serie fue un 1-0 frente al Lorient. También logró una victoria por 3-0 ante el Freiburg en la Conference League y un triunfo a domicilio por 1-2 contra el CSKA Sofia en Europa.

El Angers ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Lyon. En ese periodo también cayó por 5-1 frente al Brest y por 2-5 ante el Marseille. Su única victoria llegó contra el Troyes, por 2-0 en septiembre, mientras que un empate sin goles con el Lorient mostró cierta solidez defensiva.

ASM

ASM - Formulario

SCF
W3-0
LIL
D1-1
PAR
L3-1
FCN
W2-0
LEM
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SCO

SCO - Formulario

B29
L5-1
OM
L2-5
FCL
D0-0
OL
L2-0
NCE
L0-2
Gol marcado (encajado)
3/14
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Monaco-Angers: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Monaco venció al Angers por 2-0 en el Stade Louis II en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos directos, el Monaco ha ganado tres veces y el Angers una, mientras que un partido terminó en empate. La única victoria del Angers en esa serie llegó en noviembre de 2024, cuando se impuso por 1-0 en el Stade Louis II.

Cara a cara

MónacoEmpateAngers
3
1
1
Ligue 1
Mónaco badge
Mónaco
ASM
2
Angers badge
Angers
SCO
0
F
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Mónaco badge
Mónaco
ASM
1
F
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Mónaco badge
Mónaco
ASM
2
F
Ligue 1
Mónaco badge
Mónaco
ASM
0
Angers badge
Angers
SCO
1
F
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Mónaco badge
Mónaco
ASM
2
F
7Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google