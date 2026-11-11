El Monaco recibe al Angers el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Stade Louis II de Mónaco.

Monaco y Angers han protagonizado una rivalidad competitiva en la Ligue 1. Su enfrentamiento liguero más reciente tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Monaco logró una cómoda victoria por 2-0 en el Stade Louis II. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Monaco lleva ventaja con tres victorias, mientras que el Angers consiguió un triunfo y un empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Monaco-Angers, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Monaco-Angers de la Ligue 1?

El Monaco-Angers se juega en el Stade Louis II de Mónaco. Por el momento, no hay información oficial sobre la retransmisión del partido.

Ligue 1 - Jornada 13 5 dic 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

¿Cómo comprar entradas para el Monaco-Angers de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Monaco-Angers de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del AS Monaco: La fuente principal y más fiable para comprar entradas ordinarias directamente es el portal oficial de venta de entradas del AS Monaco, donde puedes elegir entre distintas zonas del Stade Louis II.

La fuente principal y más fiable para comprar entradas ordinarias directamente es el portal oficial de venta de entradas del AS Monaco, donde puedes elegir entre distintas zonas del Stade Louis II. Canales oficiales del Angers SCO: Para los aficionados visitantes que se desplacen al partido, las entradas suelen distribuirse a través de la plataforma oficial de venta del Angers SCO o asignarse directamente a sus grupos de aficionados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas ofrecidas por los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas ordinarias en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las entradas de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Monaco-Angers de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Monaco-Angers de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de categoría estándar: Desde unos 35 € hasta 50 € .

Desde unos . Asientos de categoría intermedia y en los laterales: Suelen costar entre 60 € y 100 € .

Suelen costar entre . Paquetes de hospitalidad y VIP: Pueden costar desde 150 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Opciones detrás de las porterías y en la grada superior: Desde unos 48 € hasta 58 € .

Desde unos . Entradas ordinarias y asientos de categoría intermedia: Suelen anunciarse por entre 65 € y 120 € .

Suelen anunciarse por entre . Reventa de entradas prémium y zonas VIP: Pueden costar desde 140 € hasta más de 400 €.

Monaco-Angers de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Monaco y Angers

El Monaco ha ganado uno, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su encuentro liguero más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Paris FC el 1 de noviembre. Antes había empatado 1-1 con el Lille, y su única victoria liguera en esa serie fue un 1-0 frente al Lorient. También logró una victoria por 3-0 ante el Freiburg en la Conference League y un triunfo a domicilio por 1-2 contra el CSKA Sofia en Europa.

El Angers ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Lyon. En ese periodo también cayó por 5-1 frente al Brest y por 2-5 ante el Marseille. Su única victoria llegó contra el Troyes, por 2-0 en septiembre, mientras que un empate sin goles con el Lorient mostró cierta solidez defensiva.

Monaco-Angers: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Monaco venció al Angers por 2-0 en el Stade Louis II en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos directos, el Monaco ha ganado tres veces y el Angers una, mientras que un partido terminó en empate. La única victoria del Angers en esa serie llegó en noviembre de 2024, cuando se impuso por 1-0 en el Stade Louis II.