El Mjällby recibe al Pafos FC el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Olympia Stadion de Helsingborg.

El Mjällby AIF y el Pafos FC no se han enfrentado antes en competiciones europeas oficiales, por lo que este partido de la fase de liga será su primer encuentro. Ambos clubes están escribiendo capítulos ilusionantes de su historia reciente en el fútbol continental: un hito para el club sueco y otro paso en la creciente presencia europea del Pafos, de Chipre.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Mjällby-Pafos FC, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Mjällby-Pafos FC de la Conference League?

El Mjällby-Pafos FC se disputa en el Olympia Stadion de Helsingborg el jueves 10 de diciembre de 2026.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 15:00 Olympia Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Mjällby-Pafos FC de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Mjällby-Pafos FC de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Portal oficial de venta de entradas del Mjällby AIF: Puedes comprar entradas directamente en la plataforma oficial de venta online del Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). Las entradas para los partidos europeos suelen ponerse a la venta antes de la fecha del encuentro, y los socios del club normalmente tienen acceso prioritario.

Puedes comprar entradas directamente en la plataforma oficial de venta online del Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). Las entradas para los partidos europeos suelen ponerse a la venta antes de la fecha del encuentro, y los socios del club normalmente tienen acceso prioritario. Sistema oficial de venta de entradas del Pafos FC: Si viajas para apoyar al Pafos FC como aficionado visitante, las entradas para la zona reservada a su afición se distribuyen directamente a través de los canales oficiales de venta de entradas y de la organización del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan todas las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Conference League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mjällby-Pafos FC de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Mjällby-Pafos FC de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Grada local / zona de pie (Hammock / Hhemmastå): De 15 a 25 €

De 15 a 25 € Asientos de categoría 2 (lateral / esquinas): De 25 a 40 €

De 25 a 40 € Asientos de categoría 1 / zona prémium de la tribuna principal: De 40 a 60 €

De 40 a 60 € Cupo para la afición visitante (zona del Pafos FC): De 15 a 30 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entrada más barata disponible: De 50 a 70 €

De 50 a 70 € Asientos estándar en el lateral: De 95 a 120 €

De 95 a 120 € Asientos preferentes en el lateral / zona central: De 100 a 145 €

Mjällby-Pafos FC de la Conference League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Mjällby y del Pafos FC

El Mjällby llega a este partido con un balance irregular en sus últimos cinco encuentros: dos victorias, dos empates y una derrota. Su partido más reciente terminó en empate 0-0 ante el Brommapojkarna en la Allsvenskan, mientras que su victoria por 2-0 frente al Borac Banja Luka en la Conference League tres días antes demostró que puede sacar adelante los partidos europeos. En esa racha también perdió 2-0 ante el Hammarby. En los cinco encuentros marcó tres goles y encajó cuatro.

Los últimos cinco partidos del Pafos FC se saldaron con una victoria, tres empates y una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 ante el Omonia 29 Maiou en la liga de Chipre, aunque perdió 3-1 frente al FC Twente en su anterior partido de la Conference League. Tres de esos cinco encuentros acabaron en empate, y en ese periodo marcó ocho goles y encajó seis.

Mjällby-Pafos FC: enfrentamientos anteriores

Los datos disponibles no registran ningún enfrentamiento anterior entre el Mjällby y el Pafos FC. Este partido será el primero entre ambos clubes.