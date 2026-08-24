El Marsella se enfrenta al Paris FC el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Stade Orange Velodrome de Marsella.

De cara a este duelo en las primeras jornadas de la temporada, el Marsella abrió su campaña liguera con una convincente victoria en casa por 4-0 ante el RC Strasbourg Alsace. Mientras tanto, el Paris FC llega al partido en busca de impulso después de asegurar un empate a domicilio por 0-0 ante el ES Troyes AC en la jornada inaugural.

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¿Cuándo es el saque inicial del Marsella vs Paris FC de la Ligue 1?

El Marsella se enfrenta al Paris FC en el Stade Orange Velodrome, con el saque inicial programado para la hora indicada arriba.

Ligue 1 - Jornada 3 6 sept 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

¿Cómo comprar entradas para el Marsella vs Paris FC de la Ligue 1?

Para conseguir entradas para el partido Marseille vs Paris FC en el Stade Orange Vélodrome, sigue estas opciones:

Portal oficial de entradas del OM: Ve directamente a la principal plataforma de venta de entradas del Olympique de Marseille ( billetterie.om.fr ) para comprar entradas de venta general al público, paquetes hospitality o reventa verificada de entradas de socios.

Vendedores autorizados de viajes y entradas: Socios principales autorizados o agregadores de entradas como StubHub ofrecen acceso garantizado a las entradas con entrega del e-ticket directamente en tu teléfono.

Taquilla el día del partido: Si las entradas no se agotan con antelación, se pueden comprar entradas de última hora en las taquillas del Stade Vélodrome el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Marsella vs Paris FC de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido Marseille vs Paris FC en el Stade Orange Vélodrome suelen variar según la zona de asientos y la plataforma:

Entradas básicas / económicas (Virages / gradas altas): Las entradas estándar suelen empezar en torno a 35 £ - 50 £ .

Asientos de nivel medio (gradas laterales / centrales): Los asientos en tribuna suelen oscilar entre 60 £ - 100 £ .

Mercado secundario y opciones de reventa: Plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub tienen actualmente entradas de acceso básico desde aproximadamente 50 £ hasta 135 £ o más para visión lateral prémium.

Marsella vs Paris FC de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Marsella vs Paris FC

El Marsella llega a este encuentro con tres victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su salida más reciente fue la demolición por 4-0 del Strasbourg en la Ligue 1 el 21 de agosto, su único resultado competitivo en esta racha. Antes de eso, venció al Athletic Club por 3-1 y al Al-Shahaniya por 3-0 en pretemporada, aunque sí cayó por 2-1 ante el Atletico Madrid. A lo largo de esos cinco partidos, el Marsella marcó 13 goles y encajó cuatro.

Los últimos cinco resultados del Paris FC cuentan una historia diferente. Su partido más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Troyes en la Ligue 1 el 22 de agosto. Antes de eso, empató dos veces en pretemporada ante el VfB Stuttgart y el Como, ambos partidos con 2-2, y sufrió duras derrotas ante el Mainz 05 (4-0) y el Angers (3-2). El Paris FC no logró ninguna victoria en esa racha de cinco partidos, marcó cuatro goles y encajó nueve.

Marsella vs Paris FC: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes llegó en la Ligue 1 el 31 de enero de 2026, cuando el Paris FC recibió al Marsella y el partido terminó 2-2. Antes de eso, el Marsella venció al Paris FC por 5-2 en el Velodrome en agosto de 2025, también en la Ligue 1. En los dos enfrentamientos registrados, el Marsella presenta el mejor balance con una victoria por ninguna del Paris FC, y un total combinado de siete goles del Marsella frente a cuatro de su rival.

Clasificación del Marsella vs Paris FC

En la Ligue 1, el Marsella ocupa actualmente la primera posición, mientras que el Paris FC es octavo.