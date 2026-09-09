Cómo conseguir entradas para el Manchester United vs Manchester City: derbi de Mánchester, partido de septiembre, información y más

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¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Manchester United y Manchester City?

Fecha Partido Estadio Entradas Domingo, 13 de sep. - 16:30 Manchester United vs Manchester City Old Trafford Entradas



Old Trafford ha sido el estadio del Manchester United desde 1910. Con una capacidad de algo menos de 75.000 espectadores, el «Teatro de los Sueños», como lo conocen cariñosamente los aficionados de los Reds, es el estadio de fútbol de clubes más grande del Reino Unido y el segundo mayor estadio de fútbol en general, solo por detrás de Wembley. Si se lleva a cabo una nueva ampliación, es probable que implique la incorporación de un segundo anillo en la South Stand, lo que elevaría el aforo hasta alrededor de 88.000, aunque en los últimos años también se han planteado alternativas para construir un estadio completamente nuevo.

Además de acoger los partidos del Man Utd, Old Trafford ha sido escenario de varios eventos futbolísticos de primer nivel, incluidos partidos de la FA Cup, con numerosas semifinales, la final de 1915 y varias repeticiones de la final, encuentros de Inglaterra y partidos del Mundial de la FIFA de 1966, la Eurocopa de la UEFA de 1996 y la Eurocopa femenina de la UEFA de 2022. El estadio también albergó la final de la Champions League de 2003, íntegramente italiana, en la que el AC Milan derrotó a la Juventus en los penaltis.

¿Qué esperar de Manchester United vs Manchester City?

Aunque los derbis de Mánchester en el Etihad Stadium han sido una experiencia frustrante para los aficionados del Man Utd en los últimos tiempos, lo cierto es que los Reds no han estado, ni mucho menos, a la sombra del grupo de Pep en todos los enfrentamientos recientes. El City se impuso cuando ambos se midieron en la final de la FA Cup de 2023, pero el Man Utd se tomó la revancha solo doce meses después en Wembley, al conquistar su 13.º título en la competición, lo que supuso su segundo éxito copero durante la etapa de Erik ten Hag.

En cuanto a los enfrentamientos contra su eterno rival en Old Trafford, los Red Devils guardarán un grato recuerdo de su duelo de la Premier League en enero de 2023. En un partido lleno de dramatismo, como lo son todos los derbis de Mánchester, Jack Grealish adelantó al City en el minuto 60, pero los Reds reaccionaron con dos goles en el espacio de cuatro minutos, obra de Bruno Fernandes y Marcus Rashford.

Después de no haber visto puerta en sus dos anteriores partidos de Premier League en casa contra el Man City, los Reds están desesperados por recuperar la puntería de cara al próximo derbi. Con jugadores como Matheus Cunha y Benjamin Sesko incorporados a la plantilla desde aquellos encuentros, los aficionados del Utd esperan ver a su equipo marcar. Dependiendo de los compromisos internacionales, los Reds también podrían recuperar a su actual máximo goleador, Bryan Mbeumo, para reforzar aún más sus opciones en ataque.

¿Cómo comprar entradas para el Manchester United vs Manchester City de la Premier League?

No hace falta decir que la demanda de entradas para ver al Man Utd es astronómica, y eso afecta al proceso de compra en todos los niveles. El Manchester United es, según la mayoría de los cálculos, el tercer club con más seguidores del mundo, por detrás del Real Madrid y el Barcelona. Tiene más de 200 millones de seguidores en redes sociales y el club ha estimado que cuenta con más de mil millones de aficionados/seguidores en todo el mundo. A eso se suma un número colosal de abonados, más de 50.000, en cada partido en casa, lo que reduce el número de entradas restantes para cada encuentro.

Por norma general, las entradas del Manchester United casi nunca se ponen a la venta para quienes no son socios. Las ventas generales son muy poco frecuentes y a menudo se limitan a partidos de baja demanda. Los socios del club pueden comprar entradas de local a través de cinco grandes tandas de venta y otras 35 más pequeñas cada temporada.

Estas tandas de entradas son imprevisibles, por lo que los aficionados suelen apuntarse a alertas. Para algunos de los partidos más destacados, como el derbi de Mánchester, el Manchester United organiza sorteos para socios unas ocho semanas antes de que se disputen los encuentros. Es necesario realizar depósitos y las tasas de éxito pueden ser de apenas un 10 % debido a la enorme demanda. Después se producen nuevas tandas de entradas para partidos concretos en las semanas y días previos al choque.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de que los aficionados compren entradas del Manchester United, quienes quieran asistir al derbi de Mánchester quizá deseen considerar sitios secundarios de reventa como Viagogo, que podría ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United vs Manchester City de la Premier League?

Por primera vez esta temporada, las entradas para los partidos en Old Trafford tendrán precios según la categoría del encuentro, lo que sitúa al Manchester United en línea con la mayoría de los otros clubes de la Premier League.

Hay tres categorías de precios para los partidos de Premier League, categoría A, B y C, y una cuarta, la categoría D, para algunos partidos de copa, reflejando los distintos niveles de demanda según el encuentro. Se mantendrán todas las concesiones para aficionados júnior y sénior.

Los precios por categoría de entrada son los siguientes:

Categoría D: £32-£52 (solo partidos de copa)

Categoría C: £37-£60 (2 partidos de PL)

Categoría B: £57-£86 (11 partidos de PL)

Categoría A: £59-£97 (6 partidos de PL)

(Nota: el partido contra el Manchester City ha sido designado, como era de esperar, de categoría A)

Los precios también varían para las entradas con descuento, con los mayores de 65 años y los jóvenes de 18 a 21 pagando entre £34 y £65, mientras que los menores de 18 pueden entrar por solo £14 en la Family Stand o por hasta £47 en la sección 93:20.

¿Qué paquetes hospitality hay disponibles para el Manchester United vs Manchester City?

Los paquetes hospitality del Manchester United también son una gran manera de que quienes no son socios consigan asiento para el partido. Suelen agotarse más lentamente que las entradas del mercado primario y secundario, así que pueden ser una buena opción cuando otras alternativas son limitadas.

Lo que se incluye en los paquetes hospitality del Man Utd depende de la sala. Sin embargo, algunas ventajas se aplican a todas las entradas VIP de Old Trafford. Entre ellas figuran:

Asientos acolchados de lujo

Acceso a salas exclusivas

Refrigerios de cortesía

Preguntas y respuestas con antiguas estrellas del Man United

Entretenimiento el día del partido

Descuentos en la tienda Megastore

Horario ampliado desde tres horas antes del saque inicial

A continuación, una selección de los paquetes hospitality disponibles para los partidos del Manchester United en Old Trafford:

Museum Experience Post-Match (desde £340)

Un asiento en la Sir Alex Ferguson Stand, con acceso posterior al partido durante 90 minutos al Museo del Manchester United, combinado con comida informal y barra de cortesía.

The International (desde £425)

Uno de los paquetes más relajados e informales, ubicado en un entorno tradicional en el corazón del Stretford End. Experiencia de comida informal con una selección de bebidas de cortesía.

Red Cafe (desde £549)

Una vista espectacular desde tu asiento en Old Trafford, en la Sir Alex Ferguson Stand, con recepción de bebidas, menú de tres platos, aperitivos posteriores al partido y cerveza, vino y refrescos de cortesía.

Trinity Club (antes del partido desde £425, después del partido desde £299)

Un asiento en la East Stand, segundo anillo, con bufé frío y caliente y barra incluida.

Warwick Suite Executive Box (desde £1.250)

Un espacio privado conectado con nuestra lujosa Warwick Suite, que ofrece un menú bufé premium, barra completamente incluida y pasteles clásicos al final del partido.