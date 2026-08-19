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Cómo conseguir entradas para el Manchester United vs Ipswich Town: paquetes hospitality, precios de la Premier League 2026/27, información del partido y más

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Se presenta una temporada enorme para el Manchester United y tú podrías estar en Old Trafford para su estreno en casa en la Premier League

Después de un par de temporadas complicadas, los aficionados del Manchester United confían en que su equipo por fin haya doblado la esquina. El buen ambiente se hará sentir en Old Trafford para el estreno en casa del Manchester United en la Premier League contra el Ipswich Town el domingo 30 de agosto, y tú podrías estar allí para disfrutar de la ocasión reservando tus entradas hoy mismo.

La etapa de Michael Carrick como técnico interino fue una revelación tal que la antigua leyenda del Manchester United recibió el cargo de forma permanente dos días antes del final de temporada contra el Brighton, un partido que el Manchester United ganó con autoridad por 3-0. Con la clasificación para la Champions League asegurada tras acabar en 3.ª posición, Carrick querrá pelear por títulos en todos los frentes durante los próximos meses.

Una de las claves de cualquier futuro éxito del Manchester United es convertir Old Trafford en la fortaleza que solía ser. El Manchester United de Jose Mourinho firmó una histórica racha de 40 partidos invicto en el 'Teatro de los Sueños' durante 2016 y 2017. ¿Demolerá el United al recién ascendido Ipswich en este emblemático estadio?

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Manchester United vs Ipswich Town, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester United e Ipswich Town?

El Manchester United recibe al Ipswich Town en Old Trafford (Mánchester) el domingo 30 de agosto, con el inicio previsto a las 16:30 BST.

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Premier League - Jornada 2
Old Trafford

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Cómo comprar entradas para el Manchester United vs Ipswich Town de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club, como Red Memberships, One Hotspur u Official Membership. Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no abonado es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United vs Ipswich Town de la Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los enfrentamientos destacados contra rivales del top 6 o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en los anillos inferiores tienen precios premium, mientras que los asientos en los anillos superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.
  • Necesidad de membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

MUN

MUN - Formulario

ATM
W2-1
PSG
D1-1
LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
IPS

IPS - Formulario

LEH
W1-0
RAY
W3-0
FCU
W2-4
SUN
W2-1
LEI
W3-1
Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
12Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester United contra Ipswich alineaciones

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. ShawL. ShawLisandro MartínezLisandro MartínezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. MbeumoK. MainooK. MainooB. FernandesB. FernandesM. CunhaM. CunhaK. ScherpenK. ScherpenJ. GreavesJ. GreavesI. DiopI. DiopL. DavisL. DavisD. O'SheaD. O'SheaS. LukicS. LukicD. MaedaD. MaedaJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuM. NunezM. NunezEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Ipswich

Suplentes

Manager

  • M. Carrick
  • G. O'Neil
Manchester United

Lesiones y suspensiones

Ipswich

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso


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