El Manchester United recibe al Coventry City el sábado 5 de Desember de 2026 en Old Trafford, en Manchester.

El Manchester United y el Coventry City no se enfrentan en la Premier League desde abril de 2001, cuando el Manchester United ganó 4-2 en Old Trafford. Su último enfrentamiento oficial fue la emocionante semifinal de la FA Cup de abril de 2024 en Wembley, en la que el Coventry remontó una desventaja de tres goles antes de que el Manchester United lograra clasificarse por un estrecho margen en la tanda de penaltis.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester United contra el Coventry City, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Manchester United contra el Coventry City de la Premier League?

El Manchester United contra el Coventry City se juega en Old Trafford, en Manchester, el sábado 5 de Desember de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Manchester United contra el Coventry City Town de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Manchester United y el Coventry City, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Cómpralas directamente a través de la web oficial o la taquilla del Manchester United, la principal fuente de entradas a precio oficial y la más segura, según la categoría de socio y la disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United contra el Coventry City de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Manchester United y el Coventry City:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar para adultos: Suelen costar a partir de unas 80 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de entradas generales: Suelen costar entre 104 £ y 105 £ .

Suelen costar entre y . Asientos de alta demanda o prémium: Cuestan entre 242 £ y 360 £.

Manchester United contra Coventry City en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester United y el Coventry City

El Manchester United ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente venció 3-2 a la Roma en la Champions League y puso fin a una racha que incluyó una derrota por 2-0 ante el Chelsea en la Premier League y otra por 3-0 en el campo del Bournemouth. Durante ese periodo, el United también cayó 4-1 frente al Como en la Champions League. En esos cinco partidos marcó siete goles y encajó nueve.

El Coventry City ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos de la Premier League. En el más reciente se impuso 3-1 en el campo del Sunderland y también logró una victoria por 4-1 ante el Newcastle United. En ese mismo periodo perdió 1-0 contra el Fulham y 3-1 frente al Tottenham Hotspur. Marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Manchester United contra Coventry City: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en la FA Cup en abril de 2024, cuando el Coventry City y el Manchester United empataron 3-3. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Manchester United ha ganado tres, con un empate y una victoria del Coventry. No se enfrentan en la Premier League desde abril de 2001, cuando el United ganó 4-2 en Old Trafford.