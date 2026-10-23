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Cómo conseguir entradas para el Manchester United-Roma: precios de la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

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El Manchester United se enfrenta a la Roma en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

Manchester United y Roma comparten una historia europea memorable, con enfrentamientos emblemáticos como su tensa semifinal de la Europa League 2020-21 y sus duelos en la Champions League 2007-08.

El Manchester United llega a esta fase tras una racha de resultados dispares en las competiciones nacionales, que incluye recientes empates ante Fulham y Everton, además de una contundente victoria en la Champions League.

¿Cuándo empieza el Manchester United-Roma de la Champions League?

El Manchester United-Roma comenzará el martes 3 de noviembre de 2026 en Old Trafford, en Mánchester.

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¿Cómo comprar entradas para el Manchester United-Roma de la Champions League?

Para conseguir entradas para el próximo partido de la Champions League entre Manchester United y AS Roma en Old Trafford, puedes explorar varias opciones en función de la disponibilidad oficial y de tus preferencias:

  • Venta oficial del club: Puedes consultar el portal oficial de entradas del Manchester United para conocer la venta inicial, las entradas para socios y las localidades que queden disponibles para el público general.
  • Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United-Roma de la Champions League?

El precio de las entradas para el partido de la Champions League entre Manchester United y AS Roma en Old Trafford varía según se compren a través de los canales oficiales del club, a su precio original, o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

  • Entrada general estándar para adultos: Aproximadamente entre 60 y 115 €, según la grada y el sector de Old Trafford.
  • Descuentos para partidos de copa y socios: Las entradas con descuento para menores y mayores obtenidas mediante sorteos oficiales del club o ventas para socios suelen costar entre 30 y 60 €.
  • Paquetes oficiales de hospitalidad: Las entradas prémium de hospitalidad del club o los paquetes de viaje para el partido parten de unos 250 € y aumentan de precio según la oferta gastronómica y el acceso a salas exclusivas.

2. Plataformas de reventa

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Asientos en la grada alta o en los fondos: Las entradas de reventa más económicas suelen partir de entre 140 y 175 €.
  • Asientos en los laterales o en la grada baja: Las localidades de precio intermedio suelen costar entre 200 y 350 €.
  • Paquetes VIP y prémium de reventa: Los asientos prémium con mucha demanda, los palcos privados o las ofertas VIP de última hora pueden costar desde 400 € hasta más de 1.000 € según su ubicación exacta y disponibilidad.

Manchester United-Roma de la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Manchester United y Roma

El Manchester United ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Fulham en la Premier League, y antes, en esa misma racha, también empató 2-2 con el Everton. Su única victoria llegó en la Champions League, con un 4-0 ante el Sabah FK. El United marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros, una serie cuyo peor momento fueron las derrotas consecutivas ante Brighton y Manchester City.

La Roma ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro de sus últimos cinco. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 ante el Inter de Milán en la Serie A, después de llegar al descanso con una ventaja de 2-0. Antes de eso, venció 2-0 al Torino a domicilio y empató 1-1 con el Fenerbahçe en la Champions League. En esos cinco partidos, la Roma marcó ocho goles y encajó cinco.

MUN

MUN - Formulario

FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
L2-0
LEE
D1-1
COM
L4-1
Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ROM

ROM - Formulario

INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
L3-4
GEN
W2-0
SBR
W4-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Manchester United-Roma: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en las semifinales de la Europa League 2020-21. El Manchester United ganó la ida por 6-2 en Old Trafford, antes de que la Roma se impusiera por 3-2 en la vuelta, disputada en Italia. Los dos clubes también se enfrentaron dos veces en la Champions League 2007-08, con victorias del United en ambos partidos: 2-0 en Roma y 1-0 en Old Trafford. En los cinco enfrentamientos registrados, el United presenta un mejor balance global.

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateRoma
3
1
1
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
F
Liga de Campeones
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
12Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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