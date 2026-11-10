El Manchester United recibe al Brentford el sábado 28 de noviembre de 2026 en Old Trafford, en Mánchester.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 27 de abril de 2026, el Manchester United logró una ajustada victoria por 2-1 en Old Trafford gracias a los goles de Casemiro y Benjamin Šeško. El Brentford ya ha demostrado que es capaz de dar grandes sorpresas ante el Manchester United: a principios de la temporada 2022-23, se impuso con claridad por 4-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester United contra el Brentford, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo empieza el Manchester United contra el Brentford de la Premier League?

El Manchester United contra el Brentford comienza el sábado 28 de noviembre de 2026 en Old Trafford, en Mánchester.

¿Cómo comprar entradas para el Manchester United contra el Brentford de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Manchester United y el Brentford, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Para comprar entradas directamente al club suele ser necesario ser socio. Los socios pueden participar en sorteos de entradas o acceder a las plataformas oficiales de reventa, según la disponibilidad y las fases de asignación.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United contra el Brentford de la Premier League?

Estas son las opciones de precios para el próximo partido de la Premier League entre el Manchester United y el Brentford:

1. Canales oficiales del club

Precio nominal o estándar: Suele oscilar aproximadamente entre 45 £ y 86 £ .

Suele oscilar aproximadamente entre . Paquetes oficiales de hospitalidad: Parten de unos 200 £ y pueden superar las 250 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Precios estándar de Resake: Las entradas para las gradas superiores suelen partir de entre 105 £ y 120 £ .

Manchester United contra Brentford en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester United y el Brentford

El Manchester United llega a este partido sin victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, una racha en la que ha sumado un empate y cuatro derrotas. En su compromiso más reciente cayó por 3-0 en casa ante el Bournemouth en la Premier League y también perdió por 4-1 en el campo del Como en la Champions League. Durante ese periodo, el United empató 1-1 tanto con el Leeds United como con el Tottenham Hotspur y perdió por 2-0 ante el Atlético de Madrid en Europa. En esos cinco partidos, el United marcó cuatro goles y encajó diez.

El Brentford llega con un balance reciente más equilibrado: dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más destacado fue una victoria por 3-0 sobre el Chelsea en la Premier League, mientras que su encuentro más reciente terminó 1-1 en el campo del Hull City. En esa racha, el Brentford marcó ocho goles y encajó seis.

Manchester United contra Brentford: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Manchester United ganó 2-1 en Old Trafford en un partido de la Premier League. El Brentford ha ganado dos de los últimos cinco duelos entre ambos equipos, mientras que el United ha ganado otros dos y uno terminó en empate. Entre las victorias del Brentford en esa racha figuran un 3-1 en su estadio en septiembre de 2025 y un 4-3 en casa en mayo de 2025.