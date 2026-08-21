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Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Sunderland: paquetes hospitality, precios de la Premier League 2026/27, información del partido y más

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A. Bouaddi

Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Manchester City y Sunderland, incluida la información del encuentro

¿Todavía no has visto al Manchester City en directo esta temporada? No te preocupes, tendrás otra oportunidad este septiembre, antes de que arranque el parón internacional. El City se enfrenta al Sunderland en la Premier League en el Etihad Stadium el sábado 19 de septiembre.

Reservar entradas para el choque contra el Sunderland te da la oportunidad de ver de cerca a algunos de los deslumbrantes fichajes del Manchester City este verano, incluido Ayyoub Bouaddi. El City desembolsó recientemente más de 80 millones de libras por el cotizado joven marroquí, que impresionó en el escenario global durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El Sunderland sufrió una de sus derrotas más abultadas a domicilio de la campaña 2025/26 cuando visitó el Etihad la temporada pasada. Perdía 3-0 después de 65 minutos, con el City encaminado hacia la victoria con goles de Ruben Dias, Josko Gvardiol y Phil Foden.

¿Firmará el Manchester City otra actuación dominante? Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester City y Sunderland?

El Manchester City vs Sunderland se disputa en el Etihad Stadium (Mánchester) el sábado 19 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

crest
Premier League - Jornada 5
Etihad Stadium

Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Sunderland de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, a la legislación contra la reventa y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran dentro de una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Sunderland de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y descuentos: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados para adultos, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiantes y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en categorías (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrados en la banda y en los niveles bajos tienen precios prémium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una Official Club Membership de pago activa para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 libras para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 libras, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Los cupos para visitantes son extremadamente limitados y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para socios.

Forma

MCI

MCI - Formulario

CRY
W1-4
COV
W1-0
POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
Gol marcado (encajado)
13/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SUN

SUN - Formulario

FUL
W1-0
BRE
D1-1
HUL
W1-0
ARS
L0-2
AZ
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
8Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester City contra Sunderland alineaciones

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasI. NdiayeI. NdiayeA. SemenyoA. SemenyoE. AndersonE. AndersonEnzo FernándezEnzo FernándezR. CherkiR. CherkiE. HaalandE. HaalandR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. Ballardteam-logoD. MethalieK. DansoK. DansoN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Sunderland

Suplentes

Manager

  • E. Maresca
  • R. Le Bris
Manchester City

Lesiones y suspensiones

Sunderland

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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