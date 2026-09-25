Manchester City se enfrenta al Paris Saint-Germain el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Etihad Stadium de Manchester.

En siete enfrentamientos históricos de la Champions League entre los dos gigantes europeos, el Manchester City lleva la delantera con cuatro victorias, frente a las dos del PSG. Su duelo más reciente terminó con un vibrante triunfo por 4-2 del Paris Saint-Germain sobre el City en el Parc des Princes durante la campaña 2024-25 de la Champions League.

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¿Cuándo es el saque inicial del Manchester City vs Paris Saint-Germain de la Champions League?

El Manchester City vs Paris Saint-Germain se disputa en el Etihad Stadium de Manchester el miércoles 14 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Paris Saint-Germain de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la Champions League Manchester City vs. Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium el miércoles 14 de octubre de 2026, sigue estas opciones principales:

1. Taquilla oficial del Manchester City

Comprar directamente a través del Manchester City garantiza acceso oficial al precio de venta.

2. Paquetes hospitality

Los paquetes hospitality están disponibles para el público general sin un requisito estricto de membresía.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Paris Saint-Germain de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League Manchester City vs. Paris Saint-Germain varían en función de si compras entradas oficiales a precio de venta o si las adquieres a través de plataformas secundarias:

1. Entradas oficiales a precio de venta (venta directa del club)

Si se compran directamente a través del Manchester City (para admisión general mediante acceso con membresía):

Asientos estándar para adultos: oscilan entre 45 € y 95 € en función de la zona del asiento (Shortside Upper frente a Longside Lower) y del tipo de descuento.

Descuentos para jóvenes / mayores: generalmente oscilan entre 25 € y 60 € .

2. Plataformas secundarias y de reventa

Si compras a través de plataformas secundarias de entradas como StubHub debido a la alta demanda:

Precio inicial / mínimo: alrededor de 115 € - 135 € para asientos en la grada Shortside Upper Tier.

Precio medio de reventa: aproximadamente 280 € - 320 € .

Asientos en la grada Longside Lower Tier: oscilan entre 170 € y 250 € .

Paquetes hospitality / VIP: arrancan en torno a 180 € y pueden alcanzar 2.400 €+ para palcos ejecutivos y acceso al túnel.

Manchester City vs Paris Saint-Germain de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City vs Paris Saint-Germain

El Manchester City llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 a domicilio ante el Manchester United en la Premier League el 13 de septiembre, con Erling Haaland marcando el único gol. Antes, en esa racha, el City venció por 2-0 al FC Porto en la Champions League y derrotó por 4-1 al Crystal Palace en la Premier League. Ha encajado solo cuatro goles en esos cinco partidos mientras ha marcado nueve, y además ha dejado su portería a cero en dos de ellos.

La forma reciente del PSG es más irregular. El equipo de Luis Enrique ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado dos y ha perdido uno. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 en casa del Brest en la Ligue 1 el 13 de septiembre, y venció por 6-1 al Slovan Bratislava en la Champions League el 9 de septiembre. Sin embargo, una derrota por 2-1 ante el Mónaco y dos empates seguidos por 2-2 frente al Lille y al Rennes antes en esa racha muestran una fragilidad que el City tratará de explotar.

Manchester City vs Paris Saint-Germain: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en la Champions League el 22 de enero de 2025, cuando el PSG derrotó por 4-2 al Manchester City en París. En los cinco encuentros anteriores registrados, el City ha ganado tres y el PSG dos, con las semifinales de la Champions League de 2021, que el City ganó en el global, como una parte significativa de ese historial. Los dos clubes han marcado un total combinado de 19 goles en esos cinco partidos.



