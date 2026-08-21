Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Coventry City: paquetes hospitality, precios de la Premier League 2026/27, información del partido y más

Será una historia de dos City en el Etihad este sábado, 5 de septiembre, cuando el Manchester City, que aspira a recuperar su título de la Premier League, se mida al Coventry City de Frank Lampard, recién ascendido y que disputa fútbol de la máxima categoría por primera vez en 25 años.

Los gestos de preocupación al descanso se transformaron en alivio con el pitido final durante el estreno liguero 2026/27 del Manchester City en el Etihad. Pese a ir perdiendo 1-0 ante el Bournemouth, los goles en los últimos minutos del dúo defensivo formado por Marc Guéhi y Joško Gvardiol evitaron un tropiezo embarazoso para el nuevo técnico, Enzo Maresca.

Los desplazamientos en la Premier League no se le ponen nada fáciles al Coventry City. Tras verse superado por el campeón, el Arsenal, en su estreno de la temporada, ahora debe prepararse para la avalancha de Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden y compañía.

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¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester City y Coventry City?

El Manchester City vs Coventry City se disputa en el Etihad Stadium de Manchester el sábado 5 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 3 5 sept 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Coventry City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota sus entradas, los miembros que no hayan tenido éxito en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Coventry City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos estrella contra rivales del top seis o adversarios de un derbi entran en la categoría A y tienen los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las bandas y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un precio máximo de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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