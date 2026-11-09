El Manchester City recibe al Napoli el martes 24 de noviembre de 2026 en el Etihad Stadium de Mánchester.

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la fase de grupos de la Champions League 2025-26, cuando el Manchester City logró una cómoda victoria por 2-0 en el Etihad Stadium. En sus enfrentamientos históricos en competiciones oficiales de la UEFA, el Manchester City lleva ventaja con tres victorias, frente a las dos del Napoli, además de un empate.

¿Cuándo comienza el Manchester City contra el SSC Napoli de la Champions League?

El Manchester City contra el Napoli se disputa el martes 24 de noviembre de 2026 en el Etihad Stadium de Mánchester.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City contra el SSC Napoli de la Champions League?

Hay varias opciones principales para comprar entradas para el próximo partido de Champions League entre el Manchester City y el SSC Napoli:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la web oficial del Manchester City es el método más seguro y directo. Por lo general, se necesita una afiliación activa al club, como la de Matchday o Premium, para acceder a los periodos de venta según los criterios de compra previos. Las entradas oficiales generales y los paquetes de hospitality se adquieren directamente por esta vía.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City contra el SSC Napoli de la Champions League?

Estas son las opciones de entradas y los precios estimados en euros para el próximo partido de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el SSC Napoli:

1. Canales oficiales del club

Entrada general (grada superior / detrás de la portería): Los precios parten de unos 55 a 70 € , según la zona y el sector exactos.

Los precios parten de unos , según la zona y el sector exactos. Entrada general (lateral / vistas centrales): Por lo general, cuestan entre 80 y 130 € para los socios durante los primeros periodos de venta.

Por lo general, cuestan entre para los socios durante los primeros periodos de venta. Paquetes oficiales de hospitality: Los precios parten de aproximadamente 200 a 400 €, según la experiencia concreta en la sala VIP.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa en grada superior / fondo: Los precios suelen partir de unos 60 a 95 € .

Los precios suelen partir de unos . Reventa en grada inferior / lateral: Los precios oscilan entre 100 y 230 € .

Los precios oscilan entre . Reventa de entradas VIP y hospitality: Los precios oscilan entre 250 y más de 500 €, según la plataforma y lo que incluyan.

Manchester City contra SSC Napoli en la Champions League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Manchester City y el SSC Napoli

El Manchester City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota fue un 2-4 en casa ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. Su encuentro más reciente se saldó con una victoria por 5-1 ante el AEK Athens en la Champions League. En esta racha también logró un triunfo por 3-2 frente al Ipswich Town en la Premier League y otro por 5-3 ante el Sunderland. El City ha marcado 18 goles y ha encajado 11 en esos cinco partidos, con una producción ofensiva constante.

El Napoli ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-3 ante el Bodo/Glimt en la Champions League, pero en ese mismo periodo cayó por 1-0 frente al Venezia en la Serie A y por 3-1 ante el Villarreal en la Champions League. También venció por 3-0 al Frosinone en la Serie A y empató 1-1 con la Fiorentina. El Napoli ha marcado 12 goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros.

Manchester City contra SSC Napoli: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la fase de grupos de la Champions League 2025-26, cuando el Manchester City ganó 2-0 en el Etihad Stadium en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos ellos disputados en la Champions League, el City suma tres victorias frente a las dos del Napoli. Los equipos también han empatado una vez en ese periodo. La victoria más reciente del Napoli llegó en noviembre de 2011, cuando ganó 2-1 en casa.